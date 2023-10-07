Отто Пукк: Сидя в силосных башнях, эстонскую экономику не запустишь

Запуск экономической жизни Эстонии, которая погрузилась в состояние стагнации, сейчас находится в похожей ситуации, когда на словах что-то делается, но на деле не особо, и основное внимание сосредоточено на государственном бюджете, который лишь меньшая часть нашей экономики.
В последние недели циркулировало столько сумасшедших идей, что, когда наконец в доходную часть госбюджета вписывают сотни миллионов пустого воздуха, предприниматели и эксперты, скорее, довольны таким фокусом, потому что так по крайней мере больших глупостей (пока) удалось избежать.
Но многое еще остается несделанным. Так как же происходит привлечение предпринимателей в ситуации, когда очень нужно запустить предприятия, призванные стать двигателем экономики страны? Систематического вовлечения бизнес-организаций нет. Недавно мне удалось, правда, встретиться за круглым столом с министром экономики, который, к сожалению, посажен в так называемую силосную башню, откуда он в одиночку не сможет осуществить принципиальные изменения. Это вовсе не вина или проблема конкретного министра, а системная ошибка, которая продолжается уже много лет.
На первый взгляд, звучит хорошо, когда министр обращается к предпринимателям за советом, что-то вроде "что нам теперь делать?". Но сразу следует условный перечень, мол, пожалуйста, не говорите со мной о таких-то вещах, потому что это не "мои" темы. В данном случае министр исключил, например, рабочую силу, иммиграцию, образование, финансы, поскольку это не "его" сферы. Мы смогли встретиться с министром, поставить галочку и вернуться на первую клетку, как говорят американцы.
В этом виноват не отдельный министр, а то, как работают наши правительства и как ими руководят от правительства к правительству. Проблемы комплексные, а принимающие решения монофункциональные, не выходящие за заданные рамки. Отсутствуют связи между сферами и, как следствие, направлениями деятельности и их приоритетами.
Например, если в государстве не хватает денег и единственный выход из этой ситуации - увеличить экспорт, тогда мы должны сделать промышленную политику более приоритетной и разработать другие направления политики так, чтобы они работали на пользу промышленной политике. Однако на данный момент политика и цели каждого министерства находятся как бы в схожей ситуации.
На самом деле, чтобы решить одну большую главную проблему, необходимо в других областях идти на компромиссы. Не так, что все цели и направления политики, министерства и министры к тому же одинаково важны. У такой маленькой страны, как Эстония, нет такого количества ресурсов, чтобы сделать все сразу. Но если мы отдаем себе отчет, что экспортная отрасль является приоритетом номер один для денежной машины государства и что для нее необходима рабочая сила, тогда политика образования и иммиграционная политика должны поддерживать эту цель.
Может быть для этого только инженеры должны получать бесплатное высшее образование? Возможно, в Эстонии следует приветствовать работников, получивших трудовой договор в экспортном секторе, на каком бы уровне они ни были востребованы?
Единственный вывод из вышесказанного: в эстонском государстве нет единого стратегического управления. Каждое министерство действует отдельно ради своих узких целей, которые, боже упаси, не должны стыковаться со сферой деятельности какого-нибудь смежного министерства. Все инициативы низводятся до компромисса на уровне министерств, и остается тривиальный балласт, который никуда не ведет и не имеет перспективы.
Участники политической жизни в Эстонии будто стоят вокруг большой кучи навоза, которую невозможно переместить в одиночку, вместе с тем у каждого есть своя лопата и план, куда ее можно бы переместить. Большинство планов более-менее одинаковы, но никто не согласен сотрудничать достаточно долго, чтобы реализовать хотя бы один план. Поэтому тыкают и таскают эту кучу туда-сюда, но результата особо нет и куча остается более-менее на том же месте.
Для того чтобы экономика Эстонии ожила и начала расти, и у нас было бы больше доходов, необходимо запустить экспорт. Это единственное, что приносит деньги в Эстонию. Однако в публичном секторе по-прежнему бытует представление о том, что семья может стать богаче, если просто перераспределить семейный бюджет между членами семьи. Не станет! Для этого деньги должны прийти извне. В модели государства эта деятельность называется экспортом.
Например, для увеличения экспорта Эстонии необходимо больше рабочей силы на всех уровнях. Каждый, у кого есть трудовой договор, должен иметь возможность жить в Эстонии и вносить свой вклад в налоговую систему страны. Но как этого можно достичь, если каждое министерство сидит в своей силосной башне? Кто создаст это видение, распределит ответственность и претворит в жизнь?
"Экспорт - единственное, что приносит деньги в Эстонию".
Отто Пукк, председатель совета Союза электронной промышленности Эстонии
Для студентов из зарубежных стран надо упростить возможности работы и жизни здесь, в Эстонии. Стоит ли говорить об этом с министром образования? Не стоит! Потому что это касается также, например, Министерства внутренних дел и, очевидно, не только их.
Например, чтобы стимулировать экспорт, можно было бы рассмотреть возможность принятия меры, согласно которой налог на рабочую силу или какой-либо другой налог для предприятия снижается в зависимости от каждого экспортного миллиона. Или компенсировать инвестиции в разработки и научную деятельность. Особенно, когда большинство стран-конкурентов уже это делают.
Всячески в интересах эстонского государства обеспечить эстонским предприятиям те же условия, что действуют для предприятий из других стран, которые работают с нами на общих рынках. Другими словами, если другие страны субсидируют затраты предприятия на электроэнергию или иным образом оказывают поддержку, в интересах эстонского государства сделать это в аналогичном объеме, чтобы наши предприятия не выпали из конкуренции.
Ошибочно рассматривать это как поддержку владельцев предприятий, хотя велик популистский соблазн, скорее, на ура обложить местных капиталистов налогами, нежели их поддержать. Нет, их экспорт приносит в Эстонию деньги, и государству нужно их как можно больше.