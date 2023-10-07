Отто Пукк: Сидя в силосных башнях, эстонскую экономику не запустишь

В последние недели циркулировало столько сумасшедших идей, что, когда наконец в доходную часть госбюджета вписывают сотни миллионов пустого воздуха, предприниматели и эксперты, скорее, довольны таким фокусом, потому что так по крайней мере больших глупостей (пока) удалось избежать.

Но многое еще остается несделанным. Так как же происходит привлечение предпринимателей в ситуации, когда очень нужно запустить предприятия, призванные стать двигателем экономики страны? Систематического вовлечения бизнес-организаций нет. Недавно мне удалось, правда, встретиться за круглым столом с министром экономики, который, к сожалению, посажен в так называемую силосную башню, откуда он в одиночку не сможет осуществить принципиальные изменения. Это вовсе не вина или проблема конкретного министра, а системная ошибка, которая продолжается уже много лет.

На первый взгляд, звучит хорошо, когда министр обращается к предпринимателям за советом, что-то вроде "что нам теперь делать?". Но сразу следует условный перечень, мол, пожалуйста, не говорите со мной о таких-то вещах, потому что это не "мои" темы. В данном случае министр исключил, например, рабочую силу, иммиграцию, образование, финансы, поскольку это не "его" сферы. Мы смогли встретиться с министром, поставить галочку и вернуться на первую клетку, как говорят американцы.