Жители северо-востока Эстонии скептичнее в отношении будущих налоговых реформ

Это следует из опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии.

Среди регионов наиболее критично настроены жители Северо-Восточной Эстонии - там всего 24% населения высказываются в пользу налоговых изменений, а 69% выступают против.

В Таллинне изменения поддерживают 36% жителей, 56% - не поддерживают. Отношение к предстоящим налоговым реформам особенно негативно в возрастной группе от 50 до 64 лет.

Примечательно, что отношение к налоговым реформам стало хуже и в других регонах Эстонии.

По данным предыдущего исследования, проведенного в мае, половина жителей высказались в пользу необходимости изменений в налоговой системе. В сентябре же этот показатель сократился до 43 процентов.

Примечательно изменение мнения среди эстонцев: если в мае 60 процентов считали реформы нужными, то к сентябрю их доля снизилась до 51 процента. Среди представителей других национальностей всего 24 процента считают, что налоговые изменения необходимы.