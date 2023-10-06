Эстония получит из еврофонда транш на 286 миллионов евро

22 сентября Европейская комиссия одобрила предварительную оценку запроса Эстонии на получение 286 миллионов евро из Фонда восстановления и устойчивости. В случае окончательного одобрения суммы субсидии Эстония получит два транша по 143 миллиона евро каждый.

Одобрение запроса на 286 миллионов евро - это один из этапов на долгом бюрократическом пути, чтобы получить в три раза большую сумму для трансформации экономики и инфраструктуры. На весь этот процесс Эстонии планируется выделить 969,3 млн евро в виде грантов в рамках Фонда RRF.

В значительной части полученные средства будут вложены в меры по достижению климатической нейтральности.

- Крупные инвестиции из государственных денег, например, направлены на реконструкцию домов. Общий пул денег на эти цели составляет около 70 миллионов евро. Это выгодно всем: дома будут раходовать меньше энергии и это снизит счета за коммунальные услуги, - говорит министр климата Кристен Михал.

С другой стороны реновирование жилья - большое подспорье в достижении климатической нейтральности. "В ближайшие годы мы вложим сотни миллионов из государственного бюджета на приведение в порядок домов, что, помимо выгоды для жильцов, также сохраняет занятость и помогает экономике", - сказал Михал.