В сентябре рост цен был самым медленным за два года

По данным Департамента статистики, в сентябре рост цен замедлился до 4,2%. В последний раз годовой рост цен был таким медленным в июне 2021 года. Продукты питания за год подорожали на 9%, цены на энергоносители упали на 9,9%, а базовая инфляция (промышленные товары и услуги) достигла 6,4%.
По сравнению с августом общий уровень цен в сентябре остался прежним, причем наибольшие изменения цен произошли по сезонным причинам. Больше всего упали цены на услуги проживания и аренду. Среди продуктов питания подешевели овощи, но продолжилось и начавшееся весной падение цен на молочные продукты.
Сентябрьские ценовые тенденции указывают на то, что магазины, вероятно, еще не подняли цены в ожидании повышения НДС. Ухудшение состояния экономики и снижение розничных продаж затруднили повышение цен. Рост цен, вызванный налоговыми изменениями, которые вступят в силу в новом году, может начать проявляться уже в этом году в ценах на более дорогие товары длительного пользования, а также в сферах деятельности с более слабой конкуренцией.
В последующие месяцы мы можем увидеть более быстрый рост цен, поскольку компенсация цен на энергоносители (в том числе на универсальную услугу электроэнергии) была введена в октябре прошлого года, и их эффект сейчас ослабевает от инфляции. По прогнозу Банка Эстонии, средний рост цен в этом году составит 9,4%.