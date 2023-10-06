В сентябре рост цен был самым медленным за два года

По сравнению с августом общий уровень цен в сентябре остался прежним, причем наибольшие изменения цен произошли по сезонным причинам. Больше всего упали цены на услуги проживания и аренду. Среди продуктов питания подешевели овощи, но продолжилось и начавшееся весной падение цен на молочные продукты.

Сентябрьские ценовые тенденции указывают на то, что магазины, вероятно, еще не подняли цены в ожидании повышения НДС. Ухудшение состояния экономики и снижение розничных продаж затруднили повышение цен. Рост цен, вызванный налоговыми изменениями, которые вступят в силу в новом году, может начать проявляться уже в этом году в ценах на более дорогие товары длительного пользования, а также в сферах деятельности с более слабой конкуренцией.