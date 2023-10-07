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Пограничники отправили 28 граждан Молдовы обратно в Россию

Северное побережье
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Нарвский погранпункт. Снимок иллюстративный.
Нарвский погранпункт. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В среду и четверг пограничники отправили обратно в Россию 28 граждан Молдовы, которые хотели попасть в Эстонию через погранпункт Нарва.

Кроме того, в Эстонию не смогли въехать шесть граждан России, пять граждан Украины и двое граждан Израиля. У этих желавших въехать в Эстонию из России людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они не могли четко сформулировать цель поездки, либо в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

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