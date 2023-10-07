Пограничники отправили 28 граждан Молдовы обратно в Россию

Кроме того, в Эстонию не смогли въехать шесть граждан России, пять граждан Украины и двое граждан Израиля. У этих желавших въехать в Эстонию из России людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они не могли четко сформулировать цель поездки, либо в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.