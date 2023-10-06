СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Предполагаемая афера с продажей золотой цепочки

Полиция разыскивает мужчину, который утверждал, что мужчина, который хотел купить у него золотую цепочку, обманул его на 664 евро.
Продавец отправил золотую цепочку покупателю через посылочный автомат. Когда покупатель заявил, что не получил цепочку, продавец вернул ему деньги. Но позже продавец подумал, что, возможно, покупатель получил-таки цепочку и просто выманил у него деньги.
Сосед угрожал поджечь дом
В четверг полиции пришлось вмешаться в конфликт, разразившийся в Йыхви, где один сосед угрожал поджечь дом другого. Что именно произошло, выяснится в ходе уголовного производства.
Мужчина напал на сожительницу
В четверг в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве мужчина напал на свою сожительницу. В тот же день также в Кохтла-Ярве получил побои 37-летний мужчина. В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.