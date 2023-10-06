СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Предполагаемая афера с продажей золотой цепочки

Продавец отправил золотую цепочку покупателю через посылочный автомат. Когда покупатель заявил, что не получил цепочку, продавец вернул ему деньги. Но позже продавец подумал, что, возможно, покупатель получил-таки цепочку и просто выманил у него деньги.

Сосед угрожал поджечь дом

В четверг полиции пришлось вмешаться в конфликт, разразившийся в Йыхви, где один сосед угрожал поджечь дом другого. Что именно произошло, выяснится в ходе уголовного производства.

Мужчина напал на сожительницу

В четверг в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве мужчина напал на свою сожительницу. В тот же день также в Кохтла-Ярве получил побои 37-летний мужчина. В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело.