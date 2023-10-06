Количество зарплат в конвертах становится все меньше

Результаты исследования теневой экономики, проведенного среди жителей Эстонии, показывают, что получение зарплаты в конверте или знание о том, что ее получит кто-то другой, находится на том же уровне, что и в прошлом году. Однако опрос предпринимателей, проведенный Эстонской торгово-промышленной палатой, показывает снижение выплат зарплат в конвертах.
Исследование теневой экономики 2022 года, проведенное по заказу Налогово-таможенного департамента (MTA) и проведенное Turu-Uuringute AS, показывает, что более пятой части населения (23%) знает кого-то, кто получает зарплату в конвертах, а 5 процентов получали ее сами. По сравнению с опросом 2021 года соответствующие цифры составили 24 процента и 4 процента.
По словам генерального директора MTA Райго Ууккиви, изучение отношения налогоплательщиков является важным вкладом в работу агентства.
- Мы знаем, что чем сложнее людям, тем привлекательнее избежать налогов. Это становится особенно решающим в перспективе экономического спада. Однако результаты опроса показывают, что, несмотря на трудные времена, жители Эстонии понимают важность налогов в управлении своей страной, - добавил он.
Опрос среди предпринимателей, проведенный Эстонской торгово-промышленной палатой, показывает, что по сравнению с опросом 2021 года больше всего сократилась доля респондентов среди предпринимателей, которые считают, что зарплата в конверте составляет более 50 процентов всех выплат - в 2021 году доля таких респондентов составила 4 процента, а в 2022 году – 1 процент. Если по результатам предыдущего опроса 50 процентов респондентов считали, что доля зарплаты в конвертах составляет до 5 процентов от выплат, то по результатам последнего опроса доля таких респондентов составляет 55 процентов.
По мнению генерального директора Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, по результатам опроса снижение доли зарплат в конвертах является позитивным шагом на пути к честной конкуренции в нашей экономической среде и компаниях. "Результаты опроса подтверждают, что последовательные усилия по борьбе с теневой экономикой и нелегальной заработной платой дали результаты", - сказал Пальтс.
- Однако важно продолжать работать, чтобы обеспечить продолжение положительной тенденции даже в нынешние экономически трудные времена, чтобы мы могли гарантировать, что бизнес-среда в Эстонии останется прозрачной и справедливой, - добавил он.
Строительный сектор продолжает оставаться проблемой
По результатам как исследования теневой экономики, так и опроса, проведенного Эстонской торгово-промышленной палатой, самым проблемным сектором считается строительство, за ним следуют жилье и общественное питание, а также искусство, развлечения и досуг.
По оценкам, налоговые потери MTA в строительном секторе на протяжении многих лет составляют более 20 миллионов евро в год. Однако с 1 октября вступила в силу обязанность регистрировать в информационной системе Налогово-таможенного департамента данные строительного подряда и время, проведенное работниками на строительной площадке.
- Адаптация к новой системе, безусловно, потребует времени, и мы скорее будем консультировать и поддерживать предпринимателей в ее внедрении на первых порах, но в долгосрочной перспективе это даст нам больше рычагов для проведения проверок. Цель состоит в том, чтобы в будущем на строительной площадке работали только люди, обладающие соответствующей квалификацией для работы, о которых генеральный подрядчик и государство имеют четкое представление и которым будет выплачиваться справедливая зарплата, - пояснил Марк Мельтер, региональный руководитель отдела налоговых проверок МТА.
По его словам, положительным моментом является то, что осведомленность работников строительных и риэлтерских компаний также выше - 69 процентов осознают, что к ним может попасть претензия по неуплаченным налогам. Однако результат опроса беспокоит Налогово-таможенный департамент, что более трети опрошенных не знают, что с человека можно взыскать неуплаченные налоги.
- Представители налоговой и таможенной мудрости MTA проводят большую разъяснительную работу, особенно среди молодежи, но эта информация определенно является признаком того, что нам необходимо уделять приоритетное внимание профилактическим мероприятиям в дополнение к проверкам, - сказал Мельтер.
С точки зрения предпринимателей нелегальная экономическая деятельность, особенно в строительном секторе, по-прежнему вызывает беспокойство. Но, по словам Пальтса, нелегальная экономическая активность в строительном секторе несколько снизилась (89 процентов и 82 процента соответственно). Пальтс подчеркнул, что важную роль в борьбе с теневой экономикой играют предприниматели, соблюдающие принципы честного бизнеса и требующие того же от других. Однако не менее важно постоянно обсуждать с предпринимателями, как правительство и налоговые органы могут в дальнейшем поддерживать честный бизнес и какие решения были бы более разумными для обеспечения более справедливой налоговой среды. Эти решения всегда следует разрабатывать вместе.
Доход, полученный через платформы, в основном декларируется.
Согласно исследованию, в 2022 году 3 процента жителей Эстонии получали доход через различные платформы (Bolt, Wolt, Fudy, AirBnb). Две трети получили доход в размере 1200 евро в год, а почти у двух третей (64 процента) владельцы платформы задекларировали подоходный налог с полученного дохода. Из тех, у кого не было предварительно заполненной декларации, более половины респондентов исследования теневой экономики заполнили ее самостоятельно. Рост декларирования доходов, полученных от платформ, также поддерживается быстрым ростом использования бизнес-аккаунтов. Если в 2021 году активных аккаунтов было 2719, то в прошлом году их число выросло почти до 7000.
- Налоговой дисциплине населения определенно способствовала целенаправленная деятельность MTA в этой области в прошлом году и осознание того, что с этого года сами платформы также обязаны делиться данными с MTA, - пояснил Мельтер.
Предполагаемый налоговый убыток при выплате заработной платы в конвертах в 2023 году составляет 99,8 миллиона евро, из которых 83,6 миллиона евро - это частичная зарплата в конверте, а 16,2 миллиона - зарплата в полностью черном конверте.