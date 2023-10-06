Количество зарплат в конвертах становится все меньше

- Представители налоговой и таможенной мудрости MTA проводят большую разъяснительную работу, особенно среди молодежи, но эта информация определенно является признаком того, что нам необходимо уделять приоритетное внимание профилактическим мероприятиям в дополнение к проверкам, - сказал Мельтер.

С точки зрения предпринимателей нелегальная экономическая деятельность, особенно в строительном секторе, по-прежнему вызывает беспокойство. Но, по словам Пальтса, нелегальная экономическая активность в строительном секторе несколько снизилась (89 процентов и 82 процента соответственно). Пальтс подчеркнул, что важную роль в борьбе с теневой экономикой играют предприниматели, соблюдающие принципы честного бизнеса и требующие того же от других. Однако не менее важно постоянно обсуждать с предпринимателями, как правительство и налоговые органы могут в дальнейшем поддерживать честный бизнес и какие решения были бы более разумными для обеспечения более справедливой налоговой среды. Эти решения всегда следует разрабатывать вместе.

Доход, полученный через платформы, в основном декларируется.

Согласно исследованию, в 2022 году 3 процента жителей Эстонии получали доход через различные платформы (Bolt, Wolt, Fudy, AirBnb). Две трети получили доход в размере 1200 евро в год, а почти у двух третей (64 процента) владельцы платформы задекларировали подоходный налог с полученного дохода. Из тех, у кого не было предварительно заполненной декларации, более половины респондентов исследования теневой экономики заполнили ее самостоятельно. Рост декларирования доходов, полученных от платформ, также поддерживается быстрым ростом использования бизнес-аккаунтов. Если в 2021 году активных аккаунтов было 2719, то в прошлом году их число выросло почти до 7000.

- Налоговой дисциплине населения определенно способствовала целенаправленная деятельность MTA в этой области в прошлом году и осознание того, что с этого года сами платформы также обязаны делиться данными с MTA, - пояснил Мельтер.