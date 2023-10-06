Спасатели и полицейские Кохтла-Ярве получили новое здание

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, завершение строительства еще одного коммунального здания в Ида-Вирумаа повысит безопасность всего региона, а также сохранит мотивацию полицейских и спасателей в их непростой и ответственной работе.

- Создавая современные помещения и условия работы, мы ценим своих гарантов внутренней безопасности, а создание нового общественного центра важно и с точки зрения общества - местные жители смогут быть включены в различные тренинги, а дети и молодежь смогут обучаться различные профилактические мероприятия с раннего возраста, - сказал Ляэнеметс.

- Творцы чувства безопасности должны быть там, где находятся люди, и новое здание приблизит нас к жителям Кохтла-Ярве, - сказал Марго Клаос, генеральный директор Спасательного департамента.

Фото: Tanel Meos

По его словам, современные условия для спасателей особенно важны в этом районе, где расположены химические заводы, шахты и развивающаяся промышленность.

- Современные помещения и решения помогают спасателям выполнять свою главную задачу - спасать жизни людей, имущество и окружающую среду, - сказал Клаос.

По мнению генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, те, кто выступает за безопасность Эстонии, заслуживают хороших условий труда.