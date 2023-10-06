Спасатели и полицейские Кохтла-Ярве получили новое здание

Сегодня в Кохтла-Ярве торжественно открыли современное совместное здание внутренней безопасности Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, завершение строительства еще одного коммунального здания в Ида-Вирумаа повысит безопасность всего региона, а также сохранит мотивацию полицейских и спасателей в их непростой и ответственной работе.
- Создавая современные помещения и условия работы, мы ценим своих гарантов внутренней безопасности, а создание нового общественного центра важно и с точки зрения общества - местные жители смогут быть включены в различные тренинги, а дети и молодежь смогут обучаться различные профилактические мероприятия с раннего возраста, - сказал Ляэнеметс.
- Творцы чувства безопасности должны быть там, где находятся люди, и новое здание приблизит нас к жителям Кохтла-Ярве, - сказал Марго Клаос, генеральный директор Спасательного департамента.
По его словам, современные условия для спасателей особенно важны в этом районе, где расположены химические заводы, шахты и развивающаяся промышленность.
- Современные помещения и решения помогают спасателям выполнять свою главную задачу - спасать жизни людей, имущество и окружающую среду, - сказал Клаос.
По мнению генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, те, кто выступает за безопасность Эстонии, заслуживают хороших условий труда.
- Полиция в первую очередь работает с душой, и спасение жизней или расследование преступлений никогда не отходят на второй план по сравнению с тем, как выглядят наши помещения. В то же время условия труда всегда несут в себе определенную информацию. И для наших сотрудников, и для местных жителей важно, чтобы новое здание Кохтла-Ярве рассказывало историю современной и открытой полиции, - сказал он.
- Открытие нового здания для полиции и спасателей также является знаком приверженности и ответственности государства. Помимо Кохтла-Ярве, в прошлом месяце мы также открыли новое совместное здание внутренней безопасности в Кивиыли. Построенные здания учитывают потребности спасателей и полицейских, работающих в этом районе, обеспечивают им комфортные условия работы и позволяют спасательной технике всегда быть готовой к использованию. В центре внимания Riigi Kinnisvara находятся как функциональная рабочая среда, так и энергоэффективность зданий, что также гарантируется в этом здании, - сказала Кати Кусмин, председатель правления Riigi Kinnisvara.
Дом, построенный в Кохтла-Ярве, является шестым коммунальным домом, построенным для спасателей и полицейских в Ида-Вирумаа.
Открытое сегодня здание площадью почти 2700 м² было спроектировано архитекторами ConArte OÜ Пееп Урбом и Кадри Пяртельпоэг. В здании созданы современные рабочие, бытовые и спортивные условия, возможности для хранения и обслуживания оборудования, вышка для тренировок во дворе, стационарный генератор, собственный топливный бак и площадка для собак.
У главного входа в общий дом установлена масштабная скульптура Урмаса Вийги "Чертополох".
Общая стоимость проекта составила 7,96 миллиона евро плюс НДС.