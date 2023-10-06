С ноября перестанут работать электронные адреса @eesti.ee

Этой весной было принято решение закрыть услугу для именованных адресов электронной почты @eesti.ee по нескольким причинам. Решение для пересылки личной почты, созданное почти 20 лет назад как удобный сервис, технически изжило свое время, и сегодня 95% писем, отправляемых через эти адреса, имеют характеристики спама.

- Однако это означает, что спам-фильтры, например, Microsoft, Gmail и Yahoo, перехватывают эти письма вместе с необходимыми письмами, поэтому на сегодняшний день этот сервис не является полным и надежным, - пояснил Касук.

Чтобы найти решение проблемы, агенство общалось с крупными поставщиками услуг электронных почтовых ящиков и пришло к выводу, что для обеспечения надежного сервиса необходимо построить новый с нуля, чтобы заменить существующее решение.

В начале года РИА также провело опрос среди владельцев адресов электронной почты на свое имя, согласно которому около 60% из них вообще не знают, что у них есть адрес электронной почты на свое имя и около 70% не считали необходимым иметь такой адрес пересылки.

- Учитывая, что у сервиса мало пользователей и частный сектор предлагает ему хорошие альтернативы, начинать создание нового сервиса за деньги налогоплательщиков нецелесообразно, - заключил Касюк.

РИА также рассматривало возможность передачи службы другому учреждению государственного сектора, действующему в этой области, но, учитывая затраты на разработку и человеческие ресурсы, связанные с этой услугой, она не была реализована.