С ноября перестанут работать электронные адреса @eesti.ee

Агентство государственной информационной системы (РИА) напоминает, что с 1 ноября адреса электронной почты name.perekonnanimi@eesti.ee и Companyname@eesti.ee, созданные для частной переписки, больше не будут использоваться.
Именованные адреса электронной почты, оканчивающиеся на @eesti.ee, или так называемые псевдонимы, создавались государством до 2018 года при выдаче удостоверений личности или вида на жительство частным лицам и при регистрации компаний. Эти адреса предназначены для использования в частной переписке и не связаны с официальными адресами электронной почты isukukood@eesti.ee и registrikood@eesti.ee, на которые государственные органы отправляют письма (например, официальные уведомления, решения о штрафах, напоминания).
Создано около 590 000 адресов электронной почты, оканчивающихся на @eesti.ee, предназначенных для пересылки частных писем, но активно используется менее 2% из них.
- О закрытии адресов электронной почты мы проинформировали пользователей еще в начале мая и еще раз напоминаем, что с 1 ноября письма, отправленные на эти адреса, больше не будут пересылаться. Каждый, кто по-прежнему использует эти адреса электронной почты в качестве своего контактного адреса, должен обновить свои контактные данные у поставщиков услуг не позднее 1 ноября, чтобы необходимые письма продолжали доходить до них в будущем, - подчеркнул Ассо Касук, менеджер по проекту национального почтового ящика РИА.
- Например, те, кто пересылал почту на Gmail или Outlook, могут ввести "отправлено: eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee" в строке поиска в почтовом ящике, чтобы найти тех, кто отправил письмо на адрес электронной почты @eesti.ee., - сказал Касук. Кроме того, в начале сентября РИА разослало письма различным поставщикам услуг (операторам мобильной связи, банкам, энергетическим компаниям и т.д.) с просьбой также отправить напоминание пользователям адресов электронной почты, заканчивающихся на @eesti.ee. обновить свою контактную информацию.
Этой весной было принято решение закрыть услугу для именованных адресов электронной почты @eesti.ee по нескольким причинам. Решение для пересылки личной почты, созданное почти 20 лет назад как удобный сервис, технически изжило свое время, и сегодня 95% писем, отправляемых через эти адреса, имеют характеристики спама.
- Однако это означает, что спам-фильтры, например, Microsoft, Gmail и Yahoo, перехватывают эти письма вместе с необходимыми письмами, поэтому на сегодняшний день этот сервис не является полным и надежным, - пояснил Касук.
Чтобы найти решение проблемы, агенство общалось с крупными поставщиками услуг электронных почтовых ящиков и пришло к выводу, что для обеспечения надежного сервиса необходимо построить новый с нуля, чтобы заменить существующее решение.
В начале года РИА также провело опрос среди владельцев адресов электронной почты на свое имя, согласно которому около 60% из них вообще не знают, что у них есть адрес электронной почты на свое имя и около 70% не считали необходимым иметь такой адрес пересылки.
- Учитывая, что у сервиса мало пользователей и частный сектор предлагает ему хорошие альтернативы, начинать создание нового сервиса за деньги налогоплательщиков нецелесообразно, - заключил Касюк.
РИА также рассматривало возможность передачи службы другому учреждению государственного сектора, действующему в этой области, но, учитывая затраты на разработку и человеческие ресурсы, связанные с этой услугой, она не была реализована.
Согласно постановлению о eesti.ee, национальный почтовый ящик, расположенный на государственном портале eesti.ee, которым управляет РИА, создан для того, чтобы государство могло отправлять сообщения своим гражданам, а РИА уделяет особое внимание дальнейшему развитию адресов электронной почты isikukkood@eesti.ee и registrikood@eesti.ee для обеспечения бесперебойного функционирования государственных учреждений, связи и обмена информацией с гражданами.