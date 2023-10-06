Владельцы и клиенты небольших интернет-магазинов чаще становятся жертвами кибератак

Исследования, организованные Национальным советом информационных систем (RIA) и Департаментом статистики Эстонии, показывают, что малые и средние предприятия (МСП) обучают своих сотрудников киберугрозам гораздо реже, чем это принято в крупных компаниях. Однако они часто начинают планировать более крупные инвестиции в кибербезопасность тогда, когда что-то действительно происходит.

- При этом предотвратить угрозы всегда дешевле, чем бороться с последствиями. Всего несколько недель назад одна компания сообщила нам, что удалось предотвратить мошенничество со счетами на сумму более миллиона евро, - рассказал Мярт Хиетамм, руководитель отдела анализа и предотвращения RIA.

По его словам, многие предприниматели довольно мало знают об угрозах, распространяющихся в киберпространстве. "Небольшие компании считают, что они недостаточно привлекательны для преступников, но на самом деле они часто становятся жертвами, потому что у них в среднем более низкий уровень безопасности", - добавил он.

Поэтому в этом году малый и средний бизнес находится в центре внимания информационной кампании RIA, которая пройдет в октябре, то есть в месяце кибербезопасности.

- Кибербезопасность - это не просто расходы на ИТ. В худшем случае кибератака может закончиться банкротством компании и оставить без работы большое количество людей, - подчеркнул Хиетамм.