ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яан Тоотс

У 66-летнего Тоотса яркое прошлое, он привлекал внимание эстонской общественности в различных ролях. Он возглавлял эстонскую спецслужбу в начале переломных 90-х годов, обеспечивая, в том числе, безопасность тогдашних руководителей эстонского государства. Изучал расследование серийных убийств в Академии ФБР в США. Он также был в руководстве нескольких крупных компаний, таких как "Tallink" и "Tallinna Sadam". Но помимо этого, из-за своей бурной личной жизни он не сходил с обложек глянцевых журналов.

Его попытки добиться успеха в политике до нынешней осени были не особо успешными. Он был кандидатом в премьер-министры от Народного союза и первым номером партии в Ида-Вирумаа в то время, когда у этой политической партии иссякли силы. В 2019 году он вступил в Центристскую партию. В Тарту это привело к внутрипартийным раздорам. Теперь же он оказался одним из ближайших соратников нового лидера Центристской партии Михаила Кылварта и взял на себя миссию по восстановлению чести, величия и урожая голосов партии в Нарве.