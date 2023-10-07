Сб, 7.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Государство смыло свой позор перед кохтла-ярвескими полицейскими и спасателями

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook
Comments
В расположенном в старом городе Кохтла-Ярве новом здании на Ярвекюла теэ бок о бок работают полицейские, спасатели и саперы.
В расположенном в старом городе Кохтла-Ярве новом здании на Ярвекюла теэ бок о бок работают полицейские, спасатели и саперы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Десятки лет работавшие в очень убогих помещениях кохтла-ярвеские спасатели и полицейские получили теперь новое общее здание на Ярвекюла теэ, тем самым государство смыло свой позор перед этими людьми.

В новом здании наряду с гаражами есть помещения для отдыха с кухней, раздевалки с баней и тренажерный зал. Кроме стиральных машин для спецодежды тут предусмотрена также, например, довольно редкая гигантская стиральная машина для пожарных рукавов. В совместном пользовании у полиции и спасателей имеется разделяемый на две части учебный класс, а также мойка для оперативного транспорта. Во дворе здания построены стена для лазанья и тренировок, а также баскетбольная площадка. 

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх