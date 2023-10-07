ГАЛЕРЕЯ ⟩ Государство смыло свой позор перед кохтла-ярвескими полицейскими и спасателями

В новом здании наряду с гаражами есть помещения для отдыха с кухней, раздевалки с баней и тренажерный зал. Кроме стиральных машин для спецодежды тут предусмотрена также, например, довольно редкая гигантская стиральная машина для пожарных рукавов. В совместном пользовании у полиции и спасателей имеется разделяемый на две части учебный класс, а также мойка для оперативного транспорта. Во дворе здания построены стена для лазанья и тренировок, а также баскетбольная площадка.