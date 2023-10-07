СОХРАНЯЕТСЯ ОПАСНОСТЬ! ⟩ Шторм может продолжиться и в воскресенье

Агентство окружающей среды к вечеру субботы дополнило свои прогнозы в отношении шторма. Ночью и воскресным днем ветер будет северо-западным со скоростью 15-20, порывами до 23 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду.

Северо-восток остается окрашенным в оранжевый цвет на схеме штормового предупреждения, что означает вторую степень опасности. Следует оставаться предельно внимательными, так как все еще сохраняется опасность стихийного бедствия.

Из-за штормового ветра продолжатся падения деревьев и сохраняется высокий риск отключения электроэнергии.

Уровень воды в море повышен, и в ночь на 8 октября он может оставаться таким же: на 110-130 сантиметров выше среднего.