СОХРАНЯЕТСЯ ОПАСНОСТЬ! ⟩ Шторм может продолжиться и в воскресенье

Штормовое предупреждение сохраняется по всей территории Эстонии, в том числе в Ида-Вирумаа.
Агентство окружающей среды к вечеру субботы дополнило свои прогнозы в отношении шторма. Ночью и воскресным днем ветер будет северо-западным со скоростью 15-20, порывами до 23 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду.
Северо-восток остается окрашенным в оранжевый цвет на схеме штормового предупреждения, что означает вторую степень опасности. Следует оставаться предельно внимательными, так как все еще сохраняется опасность стихийного бедствия.
Из-за штормового ветра продолжатся падения деревьев и сохраняется высокий риск отключения электроэнергии.
Уровень воды в море повышен, и в ночь на 8 октября он может оставаться таким же: на 110-130 сантиметров выше среднего.
В субботу в 18.00 уровень морской воды в Нарва-Йыэсуу был на 1,34 метра выше нормы, и была затоплена большая часть песчаного пляжа.