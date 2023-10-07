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СОХРАНЯЕТСЯ ОПАСНОСТЬ! ⟩ Шторм может продолжиться и в воскресенье

Илья Смирнов
, журналист
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Штормовой ветер и затопленный волнами пляж на берегу Финского залива в Нарва-Йыэсуу.
Штормовой ветер и затопленный волнами пляж на берегу Финского залива в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Штормовое предупреждение сохраняется по всей территории Эстонии, в том числе в Ида-Вирумаа.

Агентство окружающей среды к вечеру субботы дополнило свои прогнозы в отношении шторма. Ночью и воскресным днем ветер будет северо-западным со скоростью 15-20, порывами до 23 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду.

Северо-восток остается окрашенным в оранжевый цвет на схеме штормового предупреждения, что означает вторую степень опасности. Следует оставаться предельно внимательными, так как все еще сохраняется опасность стихийного бедствия.

Из-за штормового ветра продолжатся падения деревьев и сохраняется высокий риск отключения электроэнергии.

Уровень воды в море повышен, и в ночь на 8 октября он может оставаться таким же: на 110-130 сантиметров выше среднего. 

В субботу в 18.00 уровень морской воды в Нарва-Йыэсуу был на 1,34 метра выше нормы, и была затоплена большая часть песчаного пляжа.

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