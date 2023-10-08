Агрессивный человек напал на вице-мэра Кохтла-Ярве

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, сообщая об этом преступлении в социальной сети, написала, что нападение произошло, когда Эрик Сечков фотографировал снесенный штормовым ветром павильон на автобусной остановке. К тому месту подошел агрессивный мужчина, а узнав, что здесь представитель городской власти, он напал на Сечкова, повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по лицу.

По словам Вирве Линдер, Эрика Сечкова осмотрели врачи Ида-Вируской центральной больницы. "Надеюсь, он быстро восстановится как физически, так и эмоционально, чтобы продолжить свою работу с большой самоотдачей", - написала Линдер, добавив, что в связи с нападением написано заявление в полицию.

Эрик Сечков, которому на следующей неделе исполнится 26 лет, является членом Партии реформ. Он член горуправы Кохтла-Ярве с февраля этого года, его сфера ответственности - городское развитие и экономика.

Полиция подтвердила информацию о нападении, сообщив, что в 19.50 на кохтла-ярвеской улице Эхитаяте 59-летний мужчина несколько раз ударил 25-летнего.

"Скорая помощь доставила 25-летнего мужчину в больницу для контроля, а затем его отправили на лечение домой. После происшествия 59-летний мужчина был задержан и доставлен в арестный дом. Полиция начала уголовное производство, в ходе которого будут выяснены мотив деяния и другие обстоятельства", - сообщил "Северному побережью" представитель Йыхвиского полицейского отделения Вилле Ряник.