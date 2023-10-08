Штормовое предупреждение сохраняется и в воскресенье

Ветер несколько стих, но все равно сильный. Ида-Вирумаа остается в зоне штормового предупреждения, что особенно касается северной части региона.
Агентство окружающей среды с утра 8 октября фиксирует в Ида-Вирумаа северо-западный ветер со скоростью 15-17 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. На побережье скорость ветра достигает 26 метров в секунду.
В Финском заливе у побережья Ида-Вирумаа уровень воды остается повышенным. В Нарва-Йыэсуу прибрежная станция замера утром в воскресенье показывала превышение нормального уровня на 126-140 сантиметров.
Северо-восток Эстонии все еще остается окрашенным в оранжевый цвет на схеме штормового предупреждения, что означает вторую степень опасности. Следует оставаться предельно внимательными, так как сохраняется возможность стихийных бедствий.