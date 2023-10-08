Штормовое предупреждение сохраняется и в воскресенье

Агентство окружающей среды с утра 8 октября фиксирует в Ида-Вирумаа северо-западный ветер со скоростью 15-17 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. На побережье скорость ветра достигает 26 метров в секунду.

В Финском заливе у побережья Ида-Вирумаа уровень воды остается повышенным. В Нарва-Йыэсуу прибрежная станция замера утром в воскресенье показывала превышение нормального уровня на 126-140 сантиметров.