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Штормовое предупреждение сохраняется и в воскресенье

Северное побережье
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Штормовой ветер и волны на пляже в Нарва-Йыэсуу.
Штормовой ветер и волны на пляже в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ветер несколько стих, но все равно сильный. Ида-Вирумаа остается в зоне штормового предупреждения, что особенно касается северной части региона.

Агентство окружающей среды с утра 8 октября фиксирует в Ида-Вирумаа северо-западный ветер со скоростью 15-17 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. На побережье скорость ветра достигает 26 метров в секунду.

В Финском заливе у побережья Ида-Вирумаа уровень воды остается повышенным. В Нарва-Йыэсуу прибрежная станция замера утром в воскресенье показывала превышение нормального уровня на 126-140 сантиметров.

Северо-восток Эстонии все еще остается окрашенным в оранжевый цвет на схеме штормового предупреждения, что означает вторую степень опасности. Следует оставаться предельно внимательными, так как сохраняется возможность стихийных бедствий.

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