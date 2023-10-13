ПАРЛАМЕНТ ⟩ Кая Каллас: приведенный в порядок бюджет - важная гарантия безопасности Эстонии

Правительство 27 сентября представило в Рийгикогу бюджет на 2024 год и бюджетную стратегию страны на 2024-2027 годы. Премьер-министр Кая Каллас в своем политическом заявлении перед парламентом подчеркнула, что бюджет на следующий год является шагом к тому, чтобы прекратить жить не по средствам и найти правильный баланс между экономией расходов государственного сектора и финансированием безопасности.
Премьер-министр отметила, что, несмотря на то, что ситуация в Европе и мире очень сложная, в Эстонии и близлежащих странах продолжается экономический спад и в обществе растет усталость от войны, у нас есть основания для оптимизма, поскольку в экономике наблюдаются признаки положительной динамики. "По прогнозам аналитиков, 2024 год станет шагом в лучшую сторону. Можно полагать, что в 2023 году мы преодолеем дно экономического спада, а в 2024 году ситуация улучшится и произойдет восстановление экономики. В 2024 году после двухлетнего спада ожидается возобновление роста инвестиций. Начиная с 2024 года рост доходов населения (по оценкам - 6,6%) несколько превысит инфляцию, которая будет находиться в пределах 4,6%. Тем не менее государственная бюджетная политика должна быть ответственной", - подчеркнула Каллас.
По словам премьер-министра, бюджет на следующий год лучше всего характеризуется фразой, что это шаг к прекращению растрат. "Последние семь-восемь лет мы жили не по средствам, и, к сожалению, это не может продолжаться вечно. Цель бюджетной политики правительства - постепенно улучшить состояние государственных финансов, и поэтому важен вклад правительственного сектора, который в течение следующих четырех лет сэкономит почти 350 миллионов евро. Мы хотим вновь взять государственный долг под контроль. Одной из важных гарантий безопасности Эстонской Республики является приведенный в порядок государственный бюджет", - сказала Каллас.
Номинальный дефицит бюджета на следующий год составит 2,86% ВВП, это на 0,44 процентных пункта меньше, чем в этом году. Таким образом, Эстония вписывается в Маастрихтские критерии.
В условиях экономии правительство тем не менее направит значительные суммы на инвестиции, которые поддержат экономику и помогут осуществить зеленые реформы. "В общей сложности мы направим в экономику до 1,9 миллиарда евро инвестиций и инвестиционной поддержки. Инвестиции будут направлены, например, в строительство и развитие инфраструктуры, а также в сельское хозяйство, на реализацию зеленых реформ и развитие цифровых технологий", - сказала Каллас.
"Последние семь-восемь лет мы жили не по средствам, и, к сожалению, это не может продолжаться вечно".Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
На инфраструктуру будет направлено 400 миллионов евро, на строительство - 298 миллионов евро, на инвестиции в сфере инфотехнологий - 117 миллионов евро. Финансирование зеленого перехода будет осуществляться из средств CO2 в объеме 245 миллионов.
В пятерку важнейших приоритетов бюджета следующего года входят дальнейшие инвестиции в государственную оборону, а также поддержка Украины. "Свобода - это не бесплатный обед за столом, накрытым нашими союзниками. И, к сожалению, обеспечение безопасности в соседстве с одной из самых агрессивных стран мира - удовольствие не из дешевых. Финансирование обороны должно оставаться нашим приоритетом, поэтому оборонный бюджет Эстонии превышает границу в три процента, то есть составляет 3,2%, или 1,3 миллиарда евро", - сказала Каллас.
Она добавила, что ей бы очень хотелось потратить эти деньги на другие меры, улучшающие жизнь жителей Эстонии, но это экзистенциальный выбор для нашей страны. Если мы не поможем Украине и не защитим себя сами, мы можем стать следующей целью агрессивной внешней политики России.
Каллас отметила, что при этом правительство сделало все, чтобы инвестиции в обороноспособность и безопасность были максимально эффективными. В этом году впервые при финансировании комплексного подхода к безопасности правительство составило отдельный план, который дал возможность сравнить между собой разные возможности, необходимые для преодоления кризисов, и выбрать наиболее критические потребности.
При финансировании комплексного подхода к безопасности особое внимание уделяется гражданской обороне, в том числе оповещению об опасности, организации эвакуации и готовности жителей и самоуправлений к кризису, а также медицине катастроф. Деньги будут выделены на обеспечение кибербезопасности и предотвращение распространения дезинформации. Премьер-министр подчеркнула, что качественное образование и переход на обучение на эстонском языке также являются частью государственной безопасности. "Реализация плана мероприятий по переходу к образованию на эстонском языке в следующем году продолжится в полном объеме. Бюджет увеличится на 27 миллионов евро, и в 2024 году на переход к образованию на эстонском языке предусмотрено 71,9 миллиона евро, - сказала Каллас. - Ключевую роль в обеспечении хорошего образования играет мотивированный учитель, поэтому даже в очень стесненных бюджетных условиях будут повышены зарплаты учителей. В бюджете на 2024 год на расходы на оплату труда учителей предусмотрено почти 562 миллиона евро. Кроме того, мы окажем поддержку начинающим учителям и опорным специалистам, выделив на это в общей сложности 3,7 миллиона евро".
В заключение премьер-министр сказала, что коалиция приняла решение упразднить выделение парламентским фракциям средств на региональные инвестиции. "Эта система по своей сути непрозрачна и не соответствует принципам эффективного управления… Согласованные для составления бюджета на 2024 год ориентиры позволят нам смело смотреть в глаза нашим детям, потому что мы не хотим взваливать сегодняшние обязательства на плечи наших детей", - выразила надежду Каллас.
Комментарии к проекту госбюджета на 2024 год
Урмас Рейнсалу ("Isamaa"): "В период экономического спада налоги не повышают"
- Во время переговоров по проекту бюджета я отправил правительству письмо со своими предложениями. Я подчеркнул, что наряду с национальной безопасностью бюджет должен ставить перед собой задачу по защите экономики Эстонии. В области экономики дела в Эстонии обстоят не лучшим образом. Экономический потенциал ослабевает, промышленность борется с такими трудностями, как высокие цены на энергию и растущая бюрократия. Заказы предприятий сокращаются, инвестиции в инфраструктуру недостаточны и сектор строительства сворачивается. Инфляция довела цены до таких высот, когда людям все труднее справляться с жизнью, покупательная способность людей снизилась.
Правительство не может игнорировать все это. Как государственная бюджетная стратегия, так и бюджет являются управляющей платформой, призванной решительно развернуть экономику от спада к росту. К сожалению, политические шаги правительства систематически направляли предпринимательство и экономику Эстонии в сторону увеличения, а не уменьшения неуверенности, и это было ошибкой по существу. Мы нуждаемся в честном обсуждении вместе с предпринимателями и бизнес-организациями того, что является адекватной оценкой состояния экономики Эстонии на фоне международных трендов и возможно ли достичь крупномасштабного общественного соглашения с целью восстановления экономического роста и конкурентоспособности. Сегодняшняя правящая программа Партии реформ не содержит видения того, каким образом можно обернуть экономический спад в экономический рост.
Все принятые весной решения об увеличении налогов надо заново критически пересмотреть и заморозить новые запланированные идеи повышения налогов. Точка зрения "Isamaa" четкая: в период экономического спада налоги не повышают. К 2027 году правительство планирует взвалить на плечи людей и предприятий Эстонии вдобавок к уже увеличенному налогу с оборота новые налоговые повышения и обременения в объеме более двух процентов ВВП нынешнего года.
Новый 400-миллионный налог Партии реформ на налоговый горб, новый автоналог на 240 миллионов евро, лимонадный налог на 25 миллионов евро, повышение налогов на окружающую среду, пенсионный налог, госпошлины, дорожный сбор, налоги на возобновляемую энергию, повышение штрафных ставок - этому списку не видно конца. В сумме все это означает - вдобавок к налогу с оборота в объеме примерно 300 миллионов евро - еще около миллиарда евро в виде новых налогов, выплат и обременений. Это, в свою очередь, означает, что наряду с сегодняшними налогами правительство намеренно собирать с каждого эстоноземельца трудоспособного возраста более 2000 евро новых налогов каждый год. Это означает 4000 евро на семью из двух человек.
Представление о том, будто эти налоги платит в общем кто-то другой, нежели обычные работающие люди Эстонии, неверно. Других людей, с которых можно собрать более миллиарда евро дополнительных налогов в год, в Эстонии просто нет. И эти новые налоги и повышения налогов доберутся до кармана каждого человека либо через более высокие цены, либо через падение доходов, а в самом болезненном случае - через потерю рабочего места.
Танель Кийк (Центристская партия): "Бюджет 2024 года не поможет разрешить кризисы"
- Госбюджет на 2024 год, который сколотили, представляет собой довольно печальную картину. Особенно печальна эта картина именно с той точки зрения, что Эстония переживает одновременно несколько кризисов: кризис безопасности, экономический кризис, демографический кризис, медицинский кризис, а на самом деле и кризис доверия.
Если задаться вопросом, на разрешение каких кризисов направлен этот конкретный бюджет, то есть какие кризисы он хотя бы попытается разрешить, то в лучшем случае мы можем сказать, что он поможет обеспечить безопасность Эстонии. Однако это не является новым решением, это не новое открытие, это консенсус, о котором договорились несколько лет назад и которого придерживались сменявшие друг друга правительства, будь то правительство Партии реформ и Центристской партии, правительство Партии реформ, "Isamaa" и социал-демократов или нынешняя правящая коалиция.
В течение последних лет мы обращали внимание на следующие вопросы: рост недофинансирования сферы здравоохранения, самая низкая за столетие рождаемость, длящийся полтора года экономический кризис и уже вышеупомянутый кризис доверия. Ни на один из этих вопросов нынешний бюджетный документ даже не пытается дать ответ.
Семьям он предлагает урезание семейных пособий. Маячит также решение правительства отменить дополнительный не облагаемый налогом доход на детей. Пожилым людям он принесет повышение налога с оборота. Перед выборами обещали повысить пенсии, обещали довести среднюю пенсию к 2027 году по меньшей мере до 1000 евро, соцдемы обещали 1200 евро. На самом деле хорошо, если она вырастет до 900 евро. И ни одного шага, чтобы поддержать пожилых во время кризиса, не предвидится.
То же самое для предприятий - повышение налога с оборота означает, что вырастут цены, а также снизится покупательная способность людей. Ни об одном вразумительном пакете оживления экономики или соответствующем предложении я от этого правительства не слышал. Я и прежде обращал на это внимание. С интересом ждал, что в бюджете они будут - но нет. Относительно экономики говорится только, что мы ничего не можем поделать, у других экономика тоже идет на спад, поживем-увидим, рано или поздно улучшение начнется. Примерно так, как было в 2009 году. Тогда мы выживали где-то при 140000 безработных. Я очень надеюсь, что на этот раз настолько плохо дела не пойдут. Но я уверен, что если это будет зависеть от правительства, то ровным счетом так и произойдет.
Если вы хотите принять здравое решение, уважаемая коалиция, то откажитесь от предложения ликвидировать ступенчатое освобождение от налога. В результате 500 миллионов евро словно из-под земли найдутся и не нужен этот фантомный налог.
Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия): "При нынешнем налоговом бремени невозможно содержать государство"
- Мы дошли до такого состояния, что при такой доходной базе содержать такое государство, какого все мы хотели бы и какого желают социал-демократы, невозможно. Мы должны пересмотреть налоговое бремя, чтобы предлагать более хорошее здравоохранение, а также другие услуги, которых ждет эстонское общество.
Что касается доходов, то социал-демократы считают, что дополнительные доходы должны быть дистрибутивно справедливыми. Нам известно, что в Эстонии доля налогов на имущество в процентах от ВВП одна из самых низких в Евросоюзе. Это статья, где мы можем, меньше всего тормозя экономический рост, получить дополнительный налоговый доход и вместе с тем по сути добиться дистрибутивно справедливого результата, что означает, что более богатые люди будут вкладывать больше.
В конечном итоге повода для эйфории в случае данного документа нет. Эта ситуация тяжелая для государственных финансов, однако я считаю, что в этом тяжелом положении мы предложили лучшую, основываясь на наших знаниях, точку равновесия между экономией дополнительных доходов и бюджетной позицией.