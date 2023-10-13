ПАРЛАМЕНТ ⟩ Кая Каллас: приведенный в порядок бюджет - важная гарантия безопасности Эстонии

То же самое для предприятий - повышение налога с оборота означает, что вырастут цены, а также снизится покупательная способность людей. Ни об одном вразумительном пакете оживления экономики или соответствующем предложении я от этого правительства не слышал. Я и прежде обращал на это внимание. С интересом ждал, что в бюджете они будут - но нет. Относительно экономики говорится только, что мы ничего не можем поделать, у других экономика тоже идет на спад, поживем-увидим, рано или поздно улучшение начнется. Примерно так, как было в 2009 году. Тогда мы выживали где-то при 140000 безработных. Я очень надеюсь, что на этот раз настолько плохо дела не пойдут. Но я уверен, что если это будет зависеть от правительства, то ровным счетом так и произойдет.