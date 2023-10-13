УКРАИНА ⟩ Алексей Арестович: весной буду выдвигаться в президенты Украины

Нужна альтернатива: надо объяснить ему, что Россия может быть другой, если жить по-другому, и эта жизнь будет лучше. Но что мы им говорим? Что они ублюдки, орки, безнадежные, что с ними невозможно иметь дело, что они генетическая аномалия, что они навсегда останутся империалистами, останутся угнетателями других народов.

- Когда пришел Гитлер, вся кадровая армия СССР, 5 миллионов человек, сдалась в плен в первые три месяца - они тупо не хотели воевать за Сталина. Но когда стало ясно, что немцы относятся к ним как к унтерменшам, они поняли, что альтернативы нет. И воевали они не за Сталина, а против тех, кто считал их животными и хотел уничтожить. Ту же ошибку мы совершаем, когда кричим, что они орки, подонки и подлецы: ну, ладно, раз уж мы орки, то и останемся орками, ведь какие у нас еще варианты. Я всегда говорю, что не надо загонять Россию в ловушку, потому что потом из черного ящика, в который мы ее загоним, вылезет еще больше чудовищ.