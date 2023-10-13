В Нарве в течение двух дней можно насладиться выступлением джазовых музыкантов из США, Франции и других стран

По словам устраивающего этот фестиваль в Нарве в седьмой раз Олега Писаренко, он хочет предложить публике разнообразные и качественные музыкальные впечатления, а также ознакомить с различными стилями и направлениями джазовой музыки.

Эпицентром фестиваля станет площадь Нарвской ратуши

- Я выбрал артистов для выступления таким образом, чтобы слушателям удалось приобщиться к самой разнообразной музыке. Этот фестиваль будет интересен всем любителям музыки, которые хотят открыть для себя новые звуки и новые культуры, - сказал он.

По словам Олега Писаренко, который летом также организовал Нарва-Йыэсууский джазовый фестиваль, концерты "iDeeJazz" сосредоточены в двух расположенных по соседству великолепных зданиях Нарвы - в отреставрированной в этом году ратуше и Нарвском колледже Тартуского университета. "Во время некоторых фестивалей мероприятия проходят в разных частях города. Мы предпочли сосредоточить фестиваль в одном месте и превратить Ратушную площадь Нарвы и ее окрестности на два дня в JazzPlaza, где любители музыки чувствовали бы себя максимально комфортно и не приходилось бы метаться из одного места в другое", - сказал он.

Оба дня первый концерт будет проходить в ратуше, начало в 18.00, а следующие - в фойе здания колледжа в 19.30. По словам Писаренко, купить билеты можно как на отдельные концерты, так и дневные и фестивальные абонементы.