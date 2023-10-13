Фестиваль "iDeeJazz", который пройдет в Нарве 20 и 21 октября, приведет в приграничный город известных артистов, а также будущих звезд из Европы, США и Африки, которые выступят на шести концертах.
В Нарве в течение двух дней можно насладиться выступлением джазовых музыкантов из США, Франции и других стран
По словам устраивающего этот фестиваль в Нарве в седьмой раз Олега Писаренко, он хочет предложить публике разнообразные и качественные музыкальные впечатления, а также ознакомить с различными стилями и направлениями джазовой музыки.
Эпицентром фестиваля станет площадь Нарвской ратуши
- Я выбрал артистов для выступления таким образом, чтобы слушателям удалось приобщиться к самой разнообразной музыке. Этот фестиваль будет интересен всем любителям музыки, которые хотят открыть для себя новые звуки и новые культуры, - сказал он.
По словам Олега Писаренко, который летом также организовал Нарва-Йыэсууский джазовый фестиваль, концерты "iDeeJazz" сосредоточены в двух расположенных по соседству великолепных зданиях Нарвы - в отреставрированной в этом году ратуше и Нарвском колледже Тартуского университета. "Во время некоторых фестивалей мероприятия проходят в разных частях города. Мы предпочли сосредоточить фестиваль в одном месте и превратить Ратушную площадь Нарвы и ее окрестности на два дня в JazzPlaza, где любители музыки чувствовали бы себя максимально комфортно и не приходилось бы метаться из одного места в другое", - сказал он.
Оба дня первый концерт будет проходить в ратуше, начало в 18.00, а следующие - в фойе здания колледжа в 19.30. По словам Писаренко, купить билеты можно как на отдельные концерты, так и дневные и фестивальные абонементы.
Будут бесплатные мастер-классы по предварительной регистрации, на которых Адам Фэлкон поделится своими навыками написания песен, а Джон Стоуэлл и Никлас Уинтер - искусством игры на гитаре.
Широкая география исполнителей
Выступающий на фестивале дуэт из Франции "Madeleine & Salomon" объединяет исполнителей разных стилей - композитора и пианиста Александра Саада и певицу и флейтистку Клотильду Рюлло. Поющие на английском и французском языках, они отражают экзистенциальную борьбу, надежды и сомнения молодого человека, жаждущего перемен. Будучи романтическими, мечтательными или воинственными, все эти песни имеют социальное или духовное значение, что важно и сегодня, независимо от того, в каком уголке света вы находитесь.
В рамках проекта двух эстонских музыкантов Виллу Вески и Тийта Каллусте "Tango Nuevo" в исполнении настоящих мастеров джаза прозвучат страстные и глубокие танго в ключе зрелого и завораживающего джаза. Вместе с ними на сцену выйдет один из известнейших контрабасистов Эстонии Таави Реммель.
На фестивале выступит еще один дуэт из Франции - "Laurent de Wilde & Pierrick Pédron". Завоевавшего международное признание джазового пианиста Лорана де Вильда характеризуют как интересного и страстного музыканта. Родившийся в 1960 году в США де Вильд провел годы своего формирования как личности (1964-1983) во Франции, где погрузился в культуру, музыку и литературу Франции. Пьеррик Педрон - один из лучших французских джазовых альт-саксофонистов, является также талантливым композитором с очень открытым музыкальным миром. С 2017 года Пьеррик Педрон регулярно выступает и записывается в Японии.
Американско-финский дуэт "John Stowell & Niklas Winter" предложит слушателям музыкальную беседу, в которой встретятся две гитары, два человека и два музыкальных мира. В программе концерта - произведения Джона Стоуэлла и Никласа Уинтера, а также подборка стандартного джазового репертуара.
В музыке гитариста, певца и автора песен из США Адама Фэлкона встречаются фольклор, джаз и блюз. Отмеченный премией "Grammy" гитарист Джордж Бенсон, для которого Фэлкон написал несколько песен, сравнивает его звуковой язык с языком Стива Уандера. Музыка Фэлкона подобна захватывающему путешествию за открытиями, составы его групп постоянно меняются.
На фестивале "iDeeJazz" Адам Фэлкон представляет свое трио, в составе которого также барабанщик и продюсер Адриан Харфем и басист Франциско "Франи" Луго. Вместе они подарят невероятно запоминающееся концертное впечатление, полное одухотворенности и надежды.
Уроженка Южной Африки харизматичная джазовая певица Туту Пуоане завоевала сердца слушателей, выступая с Брюссельским джазовым оркестром, Бертом Йорисом, фламандскими филармониками, Бартом Пеэтерсом и многими другими музыкантами как во Фландрии и Голландии, так и в более далеких странах.
Туту решила вместе со своим партнером по жизни и музыке пианистом Эвоутом Пьеро написать песни на стихи Машиле. Результатом стал оригинальный и страстный репертуар, звучащий как африканская смесь авторской песни, джаза и соула.
Фестиваль "iDeeJazz"
- 20 и 21 октября в Нарве
- Исполнители: трио Адама Фэлкона (США), трио Туту Пуоане (Южная Африка/Бельгия), дуэт "Madeleine & Salomon" (Франция), Виллу Вески и Тийт Каллусте (Эстония), дуэт Лорана де Вильда и Пьеррика Педрона (Франция), Джон Стоуэлл и Никлас Уинтер (США/Финляндия)
- Места выступлений: Нарвская ратуша и Нарвский колледж
- Билеты: piletikeskus.ee