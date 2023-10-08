ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарва-Йыэсуу в порту утонул катер

Пострадали три судна: один довольно большой и дорогой частный катер ушел у причальной стенки под воду, а две яхты опрокинулись на стоянке на берегу.

Ущерб еще предстоит подсчитать, как сказал в комментарии "Северному побережью" яхтсмен Анатолий Иванов из Нарва-Йыэсууского яхт-клуба. Чтобы поставить яхты обратно придется вызвать кран, оценить поломки и произвести ремонт. Дальнейшая судьба утонувшего катера пока неясна - это решать его собственнику.

По рассказу Анатолия Иванова, две яхты они подняли из воды на берег прямо перед началом шторма, и спустя три часа их опрокинуло ветром. Затопление же катера, стоявшего у причала без присмотра, произошло очень быстро - это случилось в пять или шесть часов утра.

Катер утонул из-за того, вероятно, что получил пробоину от ударов о стенку или еще что-то, ведь просто из-за накатывающих волн такие катера обычно под воду не уходят.

Как рассказал Иванов, во время шторма всегда лучше находиться рядом со своим судном в порту и контролировать обстановку, если есть такая возможность. Хуже, если судно в порту, а его владелец проживает где-нибудь в другом городе или даже другой стране. Администрация порта сама по себе не в силах уследить за всеми катерами и яхтами, да и сложно справиться с креплением судна уже во время шторма. Ответственность за сохранность и безопасность судна несет в любом случае его собственник.

- Нет универсального совета, что и как лучше делать во время шторма, - говорит яхтсмен Иванов насчет возможных действий при надвигающемся шторме. - Надо как-то раскреплять и смотреть, а если есть возможность - вытащить катер на берег.

Базирующийся в порту Нарва-Йыэсуу пограничный катер "Udria" перед нынешним штормом и вовсе перебрался на временную швартовку в Нарвский порт, что приблизительно в 14 километрах по реке вглубь материка. Там в относительной безопасности он провел двое суток.

Пограничный катер "Udria" скрывается в Нарвском порту от шторма. Фото: Anatoli Ivanov