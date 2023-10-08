ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Последствия шторма в Нарве

Нарва пострадала от шторма, как и вся Эстония.
По всему приграничному городу повалены деревья, оборваны провода, инфраструктуре нанесены прочие повреждения. В районе Старого города деревья лежат на земле, например, близ Ратушной площади и в Темном саду.
С момента начала шторма в субботу, 7 октября, спасатели по всей Эстонии более 1500 раз выезжали на устранение различных опасных ситуаций, о чем сообщает ERR.
По состоянию на утро воскресенья по всей Эстонии спасателями зафиксировано более семисот случаев падений деревьев или сломанных веток на дороги.
Опять же по данным спасателей, никто из людей не пострадал. Представитель Спасательного департамента Меэлис Мези советует жителям Эстонии пока не выходить на улицу без крайней необходимости, как передает ERR. Все еще сильный ветер и летающие предметы могут представлять опасность.