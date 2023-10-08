ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Последствия шторма в Нарве

По всему приграничному городу повалены деревья, оборваны провода, инфраструктуре нанесены прочие повреждения. В районе Старого города деревья лежат на земле, например, близ Ратушной площади и в Темном саду.

С момента начала шторма в субботу, 7 октября, спасатели по всей Эстонии более 1500 раз выезжали на устранение различных опасных ситуаций, о чем сообщает ERR.

По состоянию на утро воскресенья по всей Эстонии спасателями зафиксировано более семисот случаев падений деревьев или сломанных веток на дороги.