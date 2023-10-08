СОВЕТЫ ВРАЧА ⟩ Домашние средства для облегчения течения вирусных заболеваний

Наступила осень, и людей начинают все чаще тревожить различные вирусные инфекции, вызывающие насморк, кашель или боль в горле. Их в народе называют простудными заболеваниями, но вызывают их не само охлаждение, а различные вирусы. Так называемая простуда - это заболевание, которое проходит само и течение которого можно облегчить с помощью простых доступных домашних средств. Доктор Марье Оона, доцент кафедры семейной медицины Тартуского университета, подробно объяснила, как в домашних условиях можно облегчить насморк, боль в горле, кашель, а также воспаление глаз.
Вирусная инфекция верхних дыхательных путей является самоизлечивающимся заболеванием. Иногда все симптомы исчезают в течение дня или двух, но в большинстве случаев для полного выздоровления требуется немного больше времени. Облегчить симптомы заболевания можно, но важно помнить, что сократить продолжительность болезни с помощью медикаментов и методов лечения невозможно. Исключением являются грипп и COVID-19, когда врач может назначить соответствующее лекарство входящим в группы писка пациентам по конкретным показаниям.
Обратите внимание!
- Антибиотики бесполезны для лечения вирусных инфекций и предотвращения их осложнений.
Симптомы простуды не проявляются сразу после заражения вирусом. Заболевание обычно развивается через несколько дней после этого. Однако инфицированный человек становится заразным для окружающих уже в начальном, латентном периоде заболевания. Таким образом, источником заражения может быть внешне еще здоровый человек.
Риск заражения вирусами можно снизить, если избегать тесного контакта с больными людьми, тщательно мыть руки несколько раз в день, проводить много времени на свежем воздухе и проветривать помещения. У большинства респираторных вирусных инфекций отсутствует возможность вакцинации, за исключением гриппа и COVID-19.
Что можно предпринять для облегчения насморка?
Насморк, или воспаление слизистой оболочки носа, - частый спутник в холодное время года для многих людей, особенно детей. Вирусный насморк - это самоизлечивающееся заболевание, которое проходит обычно в течение недели.
- Прочистите нос солевым раствором.
- Растворы и назальные спреи, содержащие поваренную или морскую соль, можно приобрести в аптеках. Вы также можете использовать безрецептурные лекарства для уменьшения отека слизистой оболочки (например, спреи или таблетки, уменьшающие отек). Они смягчают симптомы с затруднением носового дыхания, но при этом не лечат сам насморк. Лекарства следует принимать как можно более короткое время, и не более семи дней подряд.
- Для высмаркивания используйте одноразовые носовые платки.
- Проветривайте помещения и следите за тем, чтобы воздух в них был немного более влажным, чем обычно.
- В помещении с сухим воздухом поставьте увлажнители или расстелите мокрые полотенца на радиаторе.
- Чтобы лучше дышать ночью, поднимите изголовье своей кровати немного выше.
- Если во время насморка у вас не повышается температура, можно смело выходить на улицу, поскольку прохладный воздух уменьшает отек слизистой носа.
Что можно предпринять для облегчения боли в горле?
В большинстве случаев причиной боли в горле является вирусная инфекция. Наиболее распространенными вирусами, вызывающими воспаление в горле, являются риновирусы, вирусы гриппа и аденовирусы. Вместе с вирусным воспалением в горле обычно могут появиться и другие симптомы вирусной инфекции, такие как насморк, кашель, повышение температуры тела, недомогание. Вирусное воспаление в горле длится четыре-пять дней и проходит без специфического лечения.
- Если у вас болит горло, вы можете принять парацетамол или ибупрофен.
- Пить важно часто и в небольших количествах, это увлажняет слизистую горла. Подойдут как теплые, так и прохладные напитки (вода, чай с лимоном и медом, куриный бульон).
- Пастилки и препараты, распыляемые на горло, не ускоряют выздоровление от заболевания, но снимают симптомы на короткий срок. Эти средства нельзя применять у детей младше семи лет.
Что можно предпринять для облегчения кашля?
Наиболее распространенной причиной кашля является вирусная инфекция верхних дыхательных путей, которая со временем проходит сама собой. В случае вирусного кашля антибиотики не помогают.
- Прочистите нос и старайтесь поддерживать свободное дыхание через нос.
- Кашель может быть вызван секретом (слизью), попавшим из носа в горло и раздражающим его при насморке, или же тем, что горло пересыхает от дыхания через рот.
- Пейте достаточное количество жидкости. Теплый, но не горячий напиток снимает раздражение горла и облегчает откашливание слизи. Можно приготовить чай из лекарственных растений.
- Чтобы легче было дышать, лежа в кровати, поднимите изголовье немного выше. Таким способом уменьшается проникновение секрета из носа в глотку.
- Раздражение от кашля можно облегчить медом или сиропом от кашля.
- Чтобы облегчить кашель, можно вдыхать водяной пар, вырабатываемый ингалятором, то есть делать ингаляцию.
- Нанесите гусиный жир на грудь или сделайте теплую ванну для ног.
- Лекарства от кашля следует применять только по рекомендации врача.
Что можно предпринять для облегчения воспаления глаз?
При воспалении слизистой оболочки глаза белок глаза и внутренняя часть нижнего века становятся красными и может возникнуть жжение в глазах. Самой распространенной причиной воспаления глаз является вирусная инфекция - в этом случае также наблюдается насморк и кашель, а также водянистые выделения из глаз. Вирусное воспаление глаз проходит за семь-десять дней.
- Тщательно мойте руки до и после очищения как своих глаз, так и глаз ребенка.
- Для очистки глаз используйте мягкую ткань или косметические ватные диски, смоченные чистой кипяченой охлажденной водой или приобретенным в аптеке физиологическим раствором.
- Глаз можно тереть только в одну сторону.
- Для каждого протирания глаза используйте новую чистую ткань или новый ватный диск, поскольку глазные инфекции очень заразны!
- Чаще меняйте полотенца и наволочки.
- Раздражение глаз можно облегчить, приложив к глазу теплый компресс или искусственные слезы, которые продаются в аптеке без рецепта.
Источник информации: Острые инфекции дыхательных путей у детей и домашние средства для их лечения.