Вирусная инфекция верхних дыхательных путей является самоизлечивающимся заболеванием. Иногда все симптомы исчезают в течение дня или двух, но в большинстве случаев для полного выздоровления требуется немного больше времени. Облегчить симптомы заболевания можно, но важно помнить, что сократить продолжительность болезни с помощью медикаментов и методов лечения невозможно. Исключением являются грипп и COVID-19, когда врач может назначить соответствующее лекарство входящим в группы писка пациентам по конкретным показаниям.

Обратите внимание! Антибиотики бесполезны для лечения вирусных инфекций и предотвращения их осложнений.

Симптомы простуды не проявляются сразу после заражения вирусом. Заболевание обычно развивается через несколько дней после этого. Однако инфицированный человек становится заразным для окружающих уже в начальном, латентном периоде заболевания. Таким образом, источником заражения может быть внешне еще здоровый человек.

Риск заражения вирусами можно снизить, если избегать тесного контакта с больными людьми, тщательно мыть руки несколько раз в день, проводить много времени на свежем воздухе и проветривать помещения. У большинства респираторных вирусных инфекций отсутствует возможность вакцинации, за исключением гриппа и COVID-19.

Что можно предпринять для облегчения насморка?

Насморк, или воспаление слизистой оболочки носа, - частый спутник в холодное время года для многих людей, особенно детей. Вирусный насморк - это самоизлечивающееся заболевание, которое проходит обычно в течение недели.