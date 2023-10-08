Власти Силламяэ усиленно возьмутся за заброшенные здания и их собственников

Неблагонадежные объекты, как назвал их "Силламяэский вестник", в течение сентября проверяли чиновники городской управы - инспектор по надзору Светлана Леонтьева и инженер по строительному надзору Ирина Ульянова. Свои заключения они представили на заседании правовой комиссии Силламяэского горсобрания.

Было осмотрено в общем 36 зданий и помещений. Из них девять принадлежат городу, а остальные в частной собственности.

Неудовлетворительный внешний вид имеют почти все проверенные объекты за редким исключением. В семи имеется доступ для посторонних. У многих зданий территория засорена, а местами запущена до безобразия.

Собственникам уже высылались предупреждения, обязывающие привести в порядок здания, территории и ограничить доступ посторонних. Также применялись штрафные санкции. Сейчас, как пишет "Силламяэский вестник", высылаются новые предупреждения с более требовательными предписаниями. Некоторые собственники уже отреагировали и начали что-то делать, сотрудничая с надзорными чиновниками.

По некоторым зданиям, например, по ул.Харидусе, 1 (бывшая поликлинника), есть иные проблемы. Собственник недвижимости живет в России, и ему трудно заказывать и оплачивать расходы за услуги по приведению здания в порядок. Банки не принимают платежи из России, а сам он в Эстонию въехать не может. Но этот владелец сотрудничает с городскими властями, чтобы сообща найти выход из положения.