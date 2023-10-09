На шоссе Таллинн-Нарва перевернулся BMW

Бывшие пассажирками автомобиля две молодые женщины и сидевший за рулем юноша встретили воскресный день в больнице.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 октября приблизительно в 5.15 утра на 190-м километре шоссе Таллинн-Нарва, то есть в районе поселка Синимяэ. Как установила полиция, восемнадцатилетний водитель за рулем BMW не справился с управлением, и его автомобиль съехал с дороги.
Машина несколько раз перевернулась и остался стоять на крыше в перевернутом положении.
И водитель, и его попутчицы - две женщины 19-ти и 23-х лет - были доставлены с места ДТП в больницу.