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На шоссе Таллинн-Нарва перевернулся BMW

Северное побережье
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Колесо автомобиля BMW. Фотография иллюстративная.
Колесо автомобиля BMW. Фотография иллюстративная. Фото: Taavi Sepp

Бывшие пассажирками автомобиля две молодые женщины и сидевший за рулем юноша встретили воскресный день в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 октября приблизительно в 5.15 утра на 190-м километре шоссе Таллинн-Нарва, то есть в районе поселка Синимяэ. Как установила полиция, восемнадцатилетний водитель за рулем BMW не справился с управлением, и его автомобиль съехал с дороги.

Машина несколько раз перевернулась и остался стоять на крыше в перевернутом положении.

И водитель, и его попутчицы - две женщины 19-ти и 23-х лет - были доставлены с места ДТП в больницу.

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