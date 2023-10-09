На шоссе Таллинн-Нарва перевернулся BMW

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 октября приблизительно в 5.15 утра на 190-м километре шоссе Таллинн-Нарва, то есть в районе поселка Синимяэ. Как установила полиция, восемнадцатилетний водитель за рулем BMW не справился с управлением, и его автомобиль съехал с дороги.

Машина несколько раз перевернулась и остался стоять на крыше в перевернутом положении.