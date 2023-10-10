В народной лиге лучший старт показала тойлаская команда под руководством Лехисметса

В субботу "Toila" во встрече предполагаемых фаворитов лиги переиграл команду "HITO" со счетом 81:72. Собравший к игре всего пять игроков "HITO" после половины встречи вел в счете с преимуществом в шесть очков, однако во второй половине его силы иссякли и тойласцы добились решающего перевеса в третьей четверти игры. Самыми результативными игроками "Toila" на этот раз оказались Андрус Лехисметс (26) и Рихо Унт (25). Команде "HITO" почти половину очков принес Марго Тали (30).