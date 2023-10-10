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В народной лиге лучший старт показала тойлаская команда под руководством Лехисметса

Эрик Гамзеев
, журналист
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Андрус Лехисметс, являющийся также координатором Идаского региона народной лиги, в двух первых играх, будучи самым результативным игроком своей команды, привел "Toila" к победе.
Андрус Лехисметс, являющийся также координатором Идаского региона народной лиги, в двух первых играх, будучи самым результативным игроком своей команды, привел "Toila" к победе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Идаском регионе стартовавшей в конце сентября баскетбольной народной лиги успешнее всех начал сезон БК "Toila", одержавший две победы в двух играх.

В субботу "Toila" во встрече предполагаемых фаворитов лиги переиграл команду "HITO" со счетом 81:72. Собравший к игре всего пять игроков "HITO" после половины встречи вел в счете с преимуществом в шесть очков, однако во второй половине его силы иссякли и тойласцы добились решающего перевеса в третьей четверти игры. Самыми результативными игроками "Toila" на этот раз оказались Андрус Лехисметс (26) и Рихо Унт (25). Команде "HITO" почти половину очков принес Марго Тали (30).

Лехисметс был лучшим в команде "Toila" и в первой игре с "Lüganuse", которую тойласцы выиграли со счетом 87:68. Лехисметс принес своей команде 27 очков, Яно Кунтс - 21. Игрок люганузеской команды Танель Маалма набрал 32 очка.

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