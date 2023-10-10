Анвар Самост: Только оглядываясь назад, мы знаем, где начался кризис

Простой ответ: нет. Нет экономического роста, к чему мы привыкли в Эстонии за большую часть времени после восстановления независимости.

Но даже этот ответ не совсем правильный, потому что цены растут и, по крайней мере номинально, денег в экономике становится больше - растут зарплаты, доходы, собираемые в виде налогов, оборот многих предприятий. Любой желающий может легко убедиться в этом, посетив крупный торговый центр, где даже в обычный будний день много покупателей, парковка забита, а столики в закусочных заняты. Практически каждый желающий может устроиться на работу.

Вспоминается заявление премьер-министра Андруса Ансипа в феврале 2008 года: "Если это кризис и крах, то я хотел бы жить в таком кризисе и крахе". Контекст в тот момент был поразительно похож на сегодняшний: безработица на рекордно низком уровне в 4,1 процента, инфляция на уровне 11 процентов, валовой внутренний продукт (ВВП) немного в минусе, а потребление весьма оживленное. Цены на недвижимость еще не упали.

В то же время Янек Мягги записал в своем дневнике: "Перспективы эстонских предприятий, особенно предприятий, занимающихся экспортом, и в этом году очень хорошие".

Легко сказать, что Ансип и Мягги ошиблись, но это будет, конечно, нечестно. И премьер-министр, и имеющий множество клиентов специалист по связям с общественностью, очевидно, имели адекватное представление о состоянии эстонской экономики.