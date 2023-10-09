СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Алутагузе автомобиль столкнулся с косулей

Водитель сам выбрался из транспортного средства. Спасатели устранили угрозу возгорания и собрали вылившееся из бака топливо.

В Кивиыли на улице напали на мужчину

6 октября в полицию сообщили, что у магазина на улице Метса в Кивиыли неизвестный ударил 39-летнего мужчину.

7 октября поступило сообщение, что в расположенном в Нарве увеселительном заведении ударили 42-летнего мужчину.

Точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Пожилая женщина отправила мошенникам большую сумму наличными

В полицию обратилась проживающая в Кохтла-Ярве пожилая женщина, которой позвонила представившаяся работником полиции мошенница. Она соединила пожилую женщину с мнимым работником банка, который попросил женщину снять с ее счета деньги и отправить их по почте через "Omniva", что женщина и сделала. Через пару дней женщине следовало снова снять деньги и переслать мошенникам. Причиненный ущерб составил 19500 евро.