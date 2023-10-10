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Многие молдаване, отправленные обратно с восточной границы, вовсе не стремятся попасть в Эстонию

Эрик Калда
, журналист
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Количество пересечений границы на восточной границе Эстонии значительно сократилось из-за войны в Украине, но количество молдавских граждан на нашей восточной границе, в свою очередь, возросло. На снимке - Нарвский погранпункт.
Количество пересечений границы на восточной границе Эстонии значительно сократилось из-за войны в Украине, но количество молдавских граждан на нашей восточной границе, в свою очередь, возросло. На снимке - Нарвский погранпункт. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В последнее время эстонская погранохрана отправляет обратно в Россию сотни молдавских граждан, многие из которых и не стремятся попасть в Эстонию.

В понедельник полиция сообщила, что за выходные пограничники отправили обратно с эстонско-российской границы 46 граждан Молдовы. Это во много раз больше, чем в случае с гражданами любой другой страны, чей путь в Эстонию был пресечен на границе. Для сравнения: граждан Украины отправили обратно шестеро, граждан России - пять.

Число пересечений границы молдаванами резко возросло

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