Многие молдаване, отправленные обратно с восточной границы, вовсе не стремятся попасть в Эстонию

В понедельник полиция сообщила, что за выходные пограничники отправили обратно с эстонско-российской границы 46 граждан Молдовы. Это во много раз больше, чем в случае с гражданами любой другой страны, чей путь в Эстонию был пресечен на границе. Для сравнения: граждан Украины отправили обратно шестеро, граждан России - пять.