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ОДИН ВОПРОС ⟩ Что делают с поваленными деревьями после их уборки?

Северное побережье
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Айво Тамм.
Айво Тамм. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Бушевавший в прошедшие выходные шторм повалил в городах Ида-Вирумаа множество деревьев, особенно пострадали парковые зоны.

Специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйству АЙВО ТАММ:

- Мы заказываем услугу у предприятий, и, насколько мне известно, те распиливают эти деревья и позднее измельчают. Волость заказывает полную услугу, так что фирма убирает все. Ветки, насколько я знаю, вывозятся на расположенный в Ахтме приемный пункт, где их тоже измельчают. Честно говоря, из этих старых, кривых, больных и узловатых деревьев нормальных дров не получишь - их трудно расколоть на поленья. А для превращения в щепу они вполне годятся.

Это не простая работа. В понедельник работники предприятия занимались вывозом четырех поваленных деревьев на Йыхвиском кладбище. Целый день потребовался на это.

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