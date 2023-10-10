ОДИН ВОПРОС ⟩ Что делают с поваленными деревьями после их уборки?

- Мы заказываем услугу у предприятий, и, насколько мне известно, те распиливают эти деревья и позднее измельчают. Волость заказывает полную услугу, так что фирма убирает все. Ветки, насколько я знаю, вывозятся на расположенный в Ахтме приемный пункт, где их тоже измельчают. Честно говоря, из этих старых, кривых, больных и узловатых деревьев нормальных дров не получишь - их трудно расколоть на поленья. А для превращения в щепу они вполне годятся.