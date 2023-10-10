В Йыхви цены на квартиры поднялись до самого высокого за последние 15 лет уровня

Судя по совершенным в августе квартирным сделкам, средняя цена квадратного метра квартирной площади в Йыхви составила 595 евро. В последний раз такой уровень цен наблюдался в 2007 году в период бума недвижимости. В последующие годы уровень цен варьировался в диапазоне 200-250 евро. С начала 2021 года начался постоянный рост с небольшими колебаниями, в результате которого цена за квадратный метр приблизилась к 600 евро.