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В Йыхви цены на квартиры поднялись до самого высокого за последние 15 лет уровня

Эрик Гамзеев
, журналист
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В Йыхви больше стали цениться расположенные в микрорайоне квартиры - во многом потому, что поблизости находятся детсады, школы, есть возможности для занятий спортом, концертный дом и парк.
В Йыхви больше стали цениться расположенные в микрорайоне квартиры - во многом потому, что поблизости находятся детсады, школы, есть возможности для занятий спортом, концертный дом и парк. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Цены на квартиры в Йыхви росли несколько лет подряд и достигли уровня, который отмечался в последний раз более 15 лет назад.

Судя по совершенным в августе квартирным сделкам, средняя цена квадратного метра квартирной площади в Йыхви составила 595 евро. В последний раз такой уровень цен наблюдался в 2007 году в период бума недвижимости. В последующие годы уровень цен варьировался в диапазоне 200-250 евро. С начала 2021 года начался постоянный рост с небольшими колебаниями, в результате которого цена за квадратный метр приблизилась к 600 евро.

Инвесторы скупают квартиры в Йыхви

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