Спасатели в Нарве во время шторма вернули человека к жизни, когда медиков не хватало

Спасательной команде, занимавшейся днем 7 октября уборкой дерева, упавшего на дорогу на нарвской улице Тюве (сады "Рябинка"), пришлось в том же дачном районе оказать помощь другой семье. Они грамотно провели оживление одного из членов семьи, пока бригада скорой помощи была еще на другом вызове.

Спасатели успешно оживили человека и потом передали его в руки прибывших наконец медиков.