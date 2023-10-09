Спасатели в Нарве во время шторма вернули человека к жизни, когда медиков не хватало

Помощь спасателей, убиравших с дороги очередное заваленное ветром дерево, потребовалась для оживления умиравшего неподалеку человека.
Спасательной команде, занимавшейся днем 7 октября уборкой дерева, упавшего на дорогу на нарвской улице Тюве (сады "Рябинка"), пришлось в том же дачном районе оказать помощь другой семье. Они грамотно провели оживление одного из членов семьи, пока бригада скорой помощи была еще на другом вызове.
Спасатели успешно оживили человека и потом передали его в руки прибывших наконец медиков.
В ту же штормовую субботу, но уже в Алутагузеской волости, медикам тоже понадобилась поддержка крепких парней. Во второй половине дня спасателей вызвали в деревню Куртна, чтобы они помогли вытащить увязшую в грязи машину скорой помощи.