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Реализации проекта новой Петровской площади в Нарве придется ждать не один год

Северное побережье
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Петровская площадь в административном центре Нарвы, большую часть времени представляющая собой автопарковку.
Петровская площадь в административном центре Нарвы, большую часть времени представляющая собой автопарковку. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Архитекторы и нарвские чиновники подвели итоги творческого конкурса для поиска лучшей концепции преобразования Петровской площади, которая сейчас представляет собой скучную автопарковку между нарвскими погранпунктом и мэрией. Эту новость прокомментировал главный архитектор Нарвы.

Отбор на конкурс прошли тринадцать концептуальных проектов, из которых лучшим было признано решение "Piiritaja", предложенное архитектурным бюро "Arhitekt Must".

По мнению главного архитектора Нарвы Пеэтера Тамбу, реконструкции Петровской площади согласно победившему проекту придется ждать еще как минимум лет шесть-семь.

По словам Тамбу, после реконструкции Ратушной площади по другую сторону от Нарвской ратуши в два этапа ведется строительство Стокгольмской площади. Для реконструкции Петровской площади Нарва пока только планирует подать заявку на получение средств из следующего периода Программы развития городских территорий Европейского союза, который начнется в 2028 году.

По словам Тамбу, как показали реконструкция Ратушной площади и строительство Стокгольмской площади, от идеи до реализации таких проектов проходит почти десять лет.

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Ключевые слова

Нарва
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