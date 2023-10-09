Реализации проекта новой Петровской площади в Нарве придется ждать не один год

Отбор на конкурс прошли тринадцать концептуальных проектов, из которых лучшим было признано решение "Piiritaja", предложенное архитектурным бюро "Arhitekt Must".

По мнению главного архитектора Нарвы Пеэтера Тамбу, реконструкции Петровской площади согласно победившему проекту придется ждать еще как минимум лет шесть-семь.

По словам Тамбу, после реконструкции Ратушной площади по другую сторону от Нарвской ратуши в два этапа ведется строительство Стокгольмской площади. Для реконструкции Петровской площади Нарва пока только планирует подать заявку на получение средств из следующего периода Программы развития городских территорий Европейского союза, который начнется в 2028 году.