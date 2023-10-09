ГАЛЕРЕЯ ⟩ Показан будущий облик Петровской площади в Нарве

Городская управа Нарвы в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии организовала архитектурный конкурс, целью которого было найти новое видение и пространственное решение Петровской площади и ее окрестностей, чтобы создать в городе функциональную и привлекательную главную площадь.
Территория архитектурного конкурса включала в себя Петровскую площадь, близлежащие бастион "Триумф" и ров, Пушкинский сквер, историческую улицу Балти и сквер Салме.
Цель мэрии - получить в результате конкурса идею усовершенствования организации дорожного движения на Петровской площади, чтобы нынешняя асфальтированная площадь, ориентированная на автомобили, стала удобным для пешеходов и привлекательным городским пространством, где можно было бы проводить общественные мероприятия. Решение должно учитывать и требования, продиктованные близлежащим пунктом пересечения границы.
На архитектурный конкурс прошли отбор тринадцать концептуальных проектов, из которых лучшим было признано решение "Piiritaja", предложенное архитектурным бюро "Arhitekt Must".
- Петровская площадь уже давно не является для местных жителей центральной площадью города, важные мероприятия здесь проводятся лишь несколько раз в году, а в остальное время площадь используется в качестве автостоянки. Это также одно из самых неблагоприятных для пешеходов мест в Нарве из-за шума транспорта и загрязнения воздуха. Мы хотим создать здесь красивую и современную городскую среду, избавиться от парковок посередине площади и воссоединить с площадью треугольную часть Пушкинского сквера, - сказала член жюри и директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно.
По мнению жюри, эскиз "Piiritaja" оказался одним из самых симпатичных произведений конкурса, цельным и хорошо зонированным, имеющим сильную и ясную мысль. "Работа объединяет исторические пласты в новое, функциональное целое. Основные пространственные решения приняты правильно, структура четкая. Обозначение исторических зданий с помощью пространственных ферм создает собственный мир", - прокомментировал сильные стороны работы архитектор Калле Веллевоог, член жюри и руководитель программы "Хорошее общественное пространство".
Согласно архитектурному эскизу, будет восстановлена историческая треугольная форма Петровской площади. Площадь получит и несколько новых различных функций. Вдоль рва запланирована зона активности - спортивные площадки и зона отдыха. Существующий парк сохранит высокие деревья и прежний характер места. С целью подчеркнуть довоенную структуру зданий на площади появятся павильоны, зона для пикника и кафе, уголок для чтения и игровая площадка планируются. Между павильонами разместятся уютные зеленые дворики. На площади также разместится сцена – невысокий деревянный помост, который можно будет использовать как для выступлений во время парадов, так и как место для ежедневных встреч молодежи.
- В целом это очень сильная работа и все участки конкурсной территории проработаны до такой степени, что с некоторыми изменениями и доработками, которые будут внесены в сотрудничестве города и архитекторов во время проектирования, Нарва обзаведется функциональной и приятной городская площадь, - добавила Кайе Энно.
В состав жюри конкурса входят являвшаяся во время оценивания мэром Нарвы Катри Райк, директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно, городской архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу, руководитель программы "Хорошее общественное пространство" Калле Веллевоог из Союза архитекторов Эстонии, а также представители Союза архитекторов Эстонии, архитекторы Тоомас Таммис и Лийс Уустал и ландшафтный архитектор Керсти Лоотус в качестве представителя Союза ландшафтных архитекторов Эстонии.
Конкурс был организован в рамках продолжения программы EV 100 "Хорошее общественное пространство", которую финансируют Министерство культуры, Министерство финансов и сами местные самоуправления. Архитектурный конкурс Петровской площади Нарвы стал 34-м архитектурным конкурсом, организованным в рамках программы.
- Всего на архитектурный конкурс Петровской площади было представлено пятнадцать концептуальных проектов, тринадцать из которых прошли квалификацию.
- Общий призовой фонд архитектурного конкурса составил 25 000 евро.
- Первая премия (9000 евро) досталась архитектурному бюро "Arhitekt Must" за концептуальный проект "Piiritaja", авторы Отт Алвер, Мари Расс, Алвин Ярвинг, Луйса Мяннилаан и Патрик Барбо.
- Вторую премию (7000 евро) получила концепция "Hoovid" и ее авторы Керту Йоханна Йыэсте, Ра Мартин Пухкан, Сийм Танель Тыниссон и Тристан Кревальд из архитектурного бюро "Stuudio TÄNA".
- Третью премию (5000 евро) получил автор концепции проекта "Saal" Виллем Томисте из архитектурного бюро "Stuudio Tallinn".
- Кроме того, две поощрительные премии, каждая в размере 2000 евро, были присуждены архитектурному бюро "KOKO Arhitektid" за концептуальный проект "Pärl" (авторы: Катри Соонберг, Кевин Ламп, Лембит-Каур Стёр, Лера Михайлова, Мартин Таго и Райво Котов) и архитектурной фирме "OAAS Arhitektid" за концептуальный проект "September" (авторы Ивар Лубяк и Мария Пукк).