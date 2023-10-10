ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Уровень цен на ида-вируские квартиры пытается вырваться из низшей лиги

За последние несколько лет йыхвиские квартиры подорожали в два раза и средняя цена квадратного метра квартирной площади приближается тут к 600 евро. Это математически большое изменение, однако если посмотреть на уровень цен в большинстве других уездных центров, не говоря уж о Таллинне или Тарту, то это все еще уровень низшей лиги.
Цены на квартиры в Кохтла-Ярве за последние годы тоже удвоились, однако тут речь идет о повышении со 100 евро до 200 евро. Это значит, что стоимость квартиры проживающего в Кохтла-Ярве человека в десять с лишним раз ниже, чем цена квартиры жителя Ласнамяэ или в пять раз ниже стоимости квартиры раквересца. С учетом маленьких расстояний в Эстонии, это огромные различия.
Тем не менее постараемся увидеть также позитивную сторону, ведь речь идет все-таки об улучшении ситуации. Ведь если в других краях Эстонии цены на недвижимость в последнее десятилетие росли постоянно, то в городах Ида-Вирумаа ценники как бы приварились к одному уровню, почти близкому к нулевому.
Продолжит ли стоимость квартир в городах Ида-Вирумаа движение в сторону цен в других уездных центрах, во многом зависит от веры в то, состоятельными или нет окажутся давние разговоры о том, как будет расти экономика Ида-Вирумаа, как здесь станут строить новые предприятия и создавать рабочие места, и как государственные учреждения увеличат здесь свое присутствие. То, что инвесторы в сфере недвижимости начали скупать тут квартиры, вселяет слабую веру, что дела могут хотя бы частично пойти таким образом. Только в этом случае стоимость ида-вируской недвижимости получит надежду выбраться из низшей лиги в число середняков.