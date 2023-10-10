ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Уровень цен на ида-вируские квартиры пытается вырваться из низшей лиги

Цены на квартиры в Кохтла-Ярве за последние годы тоже удвоились, однако тут речь идет о повышении со 100 евро до 200 евро. Это значит, что стоимость квартиры проживающего в Кохтла-Ярве человека в десять с лишним раз ниже, чем цена квартиры жителя Ласнамяэ или в пять раз ниже стоимости квартиры раквересца. С учетом маленьких расстояний в Эстонии, это огромные различия.

Тем не менее постараемся увидеть также позитивную сторону, ведь речь идет все-таки об улучшении ситуации. Ведь если в других краях Эстонии цены на недвижимость в последнее десятилетие росли постоянно, то в городах Ида-Вирумаа ценники как бы приварились к одному уровню, почти близкому к нулевому.