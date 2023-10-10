Анти Аллас: Проблемы людей следует не рассматривать, а решать

Я постоянно говорил чиновникам: относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, и решайте проблему как можно скорее и наилучшим образом.

Члены Рийгикогу, министры, руководители самоуправлений и чиновники должны работать вместе во имя того, чтобы сделать функционирование нашего государства более понятным и простым для граждан. Также важно, чтобы человек чувствовал, что его проблемы находят отклик и что ему стараются помочь, насколько это возможно, даже в очень сложных случаях. В противном случае государство будет еще больше отдаляться от своего народа.