Автоналог для крупных легковых машин будет более жестким

Правительство обнародовало содержание законопроекта об автоналоге. В числе прочего, как отмечает ERR, этот законопроект призван уменьшить влияние автомобилей на окружающую среду, но в то же время владельцам более тяжелых автомобилей с более высоким уровнем выбросов CO2 придется платить больше.
Министр финансов Эстонии Март Вырклаэв заявил, что уменьшение влияния на окружающую среду является главной целью нового налога.
Регистрационный сбор за автомобиль призван склонить покупателя к выбору машины с меньшими выбросами CO2. Также будет поощряться использование старых машин до тех пор, пока это возможно - для частных лиц возраст транспортного средства уменьшает налоговое обязательство. Также налог призван способствовать утилизации автомобильной рухляди, а мало исключений предусмотрено, чтобы избежать манипуляций.
Согласно нынче представленному законопроекту, как пишет ERR, государство начнет собирать налог с 2025 года. За первый полный год хотят собрать в госбюджет около 230 миллионов евро.
Государство планирует ввести регистрационный сбор при первичной регистрации нового или подержанного автомобиля в Эстонии, а также собственно налог на машину, уплачиваемый ежегодно.
ERR приводит примеры сборов и налогов и объясняет предлагаемый порядок исчисления сумм. Подробнее обо всем этом, а также о возможных исключениях, можно прочитать на новостном портале Rus.ERR.