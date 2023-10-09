В Нарве обнаружен враждебный символ, который коммунальщики не спешат устранять

Запрещенный Z-символ, символизирующий агрессию России в Украине, нанесен красной краской рядом с ограждением на Нарвском променаде.

Первоначально там была только надпись "Солнце взойдет", появившаяся в начале лета и приуроченная к празднуемому на сопредельном берегу реки Дню России 12 июня. Автором надписи, предположительно, является скандально известный нарвский художник и акционист Владимир Каштан.

Когда появился поверх белых букв красный Z-символ - это пока неизвестно. "Северное побережье" спросило об этом напрямую у художника Каштана, но тот ответил, что никакого Z-символа он там не видел и вообще давно не был в той части променада. "Я ничего не знаю", - сказал он, не сильно желая поддерживать разговор на эту неприятную ему тему.

В полиции сказали, что они знают об этом Z-символе с 28 сентября, когда получили соответствующее сообщение. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Барбары Лихтфельд, Нарвская горуправа тогда же пообещала устранить это неуместное изображение. Никакого делопроизводства или расследования в данной связи полиция не начинала.

По состоянию на понедельник, 9 октября, Z-символ все еще красовался на променаде. Большими любителями этого места оказались в солнечную погоду голуби.