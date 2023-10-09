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В Нарве обнаружен враждебный символ, который коммунальщики не спешат устранять

Илья Смирнов
, журналист
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Неуместный и запрещенный в Эстонии Z-символ, намалеванный неизвестным на Нарвском променаде у границы с Россией.
Неуместный и запрещенный в Эстонии Z-символ, намалеванный неизвестным на Нарвском променаде у границы с Россией. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

У нарвских коммунальщиков с сентября не доходят руки стереть с бетона неуместный Z-символ, намалеванный неизвестным у границы с Россией, и который полиция уже просила ликвидировать.

Запрещенный Z-символ, символизирующий агрессию России в Украине, нанесен красной краской рядом с ограждением на Нарвском променаде.

Первоначально там была только надпись "Солнце взойдет", появившаяся в начале лета и приуроченная к празднуемому на сопредельном берегу реки Дню России 12 июня. Автором надписи, предположительно, является скандально известный нарвский художник и акционист Владимир Каштан.

Когда появился поверх белых букв красный Z-символ - это пока неизвестно. "Северное побережье" спросило об этом напрямую у художника Каштана, но тот ответил, что никакого Z-символа он там не видел и вообще давно не был в той части променада. "Я ничего не знаю", - сказал он, не сильно желая поддерживать разговор на эту неприятную ему тему.

В полиции сказали, что они знают об этом Z-символе с 28 сентября, когда получили соответствующее сообщение. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Барбары Лихтфельд, Нарвская горуправа тогда же пообещала устранить это неуместное изображение. Никакого делопроизводства или расследования в данной связи полиция не начинала.

По состоянию на понедельник, 9 октября, Z-символ все еще красовался на променаде. Большими любителями этого места оказались в солнечную погоду голуби.

- Если кто-то заметит в общественном месте символы, поддерживающие агрессию, сообщите об этом в полицию, - порекомендовала Барбара Лихтфельд из Департамента полиции и погранохраны.

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