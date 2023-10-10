"Обозвал меня осипенковской шлюхой". Избиению вице-мэра предшествовал конфликт с бизнесменом

Полиция подтвердила информацию о нападении на муниципального чиновника, сообщив, что 7 октября в 19.50 на кохтла-ярвеской улице Эхитаяте 59-летний мужчина несколько раз ударил 25-летнего. Кохтла-ярвескому городскому руководителю Эрику Сечкову буквально на этой неделе исполнится двадцать шесть.

Сечков тем субботним вечером во время шторма занимался фиксацией разрушений в городе. Напавший на него мужчина, более чем вдвое старший по возрасту, мастерски повалил Сечкова на землю и несколько раз ударил ногой по лицу. Эта минимальная фабула происшествия стала известна уже в воскресенье.

- Скорая помощь доставила 25-летнего мужчину в больницу для контроля, а затем его отправили на лечение домой. После происшествия 59-летний мужчина был задержан и доставлен в арестный дом. Полиция начала уголовное производство, в ходе которого будут выяснены мотив деяния и другие обстоятельства, - сообщил "Северному побережью" представитель Йыхвиского полицейского отделения Вилле Ряник.

"Обозвал меня осипенковской шлюхой"

В разговоре с "Северным побережьем" Эрик Сечков подтвердил, что субботним вечером он фиксировал по городу разные объекты, пострадавшие от шторма. На улице Эхитаяте он фотографировал павильон автобусной остановки "Ваналинн", ветром заваленный на частный забор. Именно тогда к Сечкову подошел незнакомый ему мужчина и стал выяснять, что Сечков тут делает, а также стал оскорблять его. "Обозвал меня осипенковской шлюхой", - припомнил Сечков.