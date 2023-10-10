"Обозвал меня осипенковской шлюхой". Избиению вице-мэра предшествовал конфликт с бизнесменом

Человеком, избившим вице-мэра Кохтла-Ярве Эрика Сечкова, оказался довольно известный в этих краях бизнесмен Олег Шилов. Шилова, благодаря старанию его защитника, уже выпустили из арестного дома, но у него есть свои претензии и к Сечкову, и к полиции.
Полиция подтвердила информацию о нападении на муниципального чиновника, сообщив, что 7 октября в 19.50 на кохтла-ярвеской улице Эхитаяте 59-летний мужчина несколько раз ударил 25-летнего. Кохтла-ярвескому городскому руководителю Эрику Сечкову буквально на этой неделе исполнится двадцать шесть.
Сечков тем субботним вечером во время шторма занимался фиксацией разрушений в городе. Напавший на него мужчина, более чем вдвое старший по возрасту, мастерски повалил Сечкова на землю и несколько раз ударил ногой по лицу. Эта минимальная фабула происшествия стала известна уже в воскресенье.
- Скорая помощь доставила 25-летнего мужчину в больницу для контроля, а затем его отправили на лечение домой. После происшествия 59-летний мужчина был задержан и доставлен в арестный дом. Полиция начала уголовное производство, в ходе которого будут выяснены мотив деяния и другие обстоятельства, - сообщил "Северному побережью" представитель Йыхвиского полицейского отделения Вилле Ряник.
"Обозвал меня осипенковской шлюхой"
В разговоре с "Северным побережьем" Эрик Сечков подтвердил, что субботним вечером он фиксировал по городу разные объекты, пострадавшие от шторма. На улице Эхитаяте он фотографировал павильон автобусной остановки "Ваналинн", ветром заваленный на частный забор. Именно тогда к Сечкову подошел незнакомый ему мужчина и стал выяснять, что Сечков тут делает, а также стал оскорблять его. "Обозвал меня осипенковской шлюхой", - припомнил Сечков.
Быстро покончив там с делами, Сечков, по его рассказу, сел в автомобиль и начал уезжать, однако при движении возник некий инцидент, в детали которого Сечков не вдается, но из-за которого он остановил свою машину метров через сто. Тогда к нему на своей машине подъехал тот самый мужчина, то есть он догнал Сечкова. Мужчины снова сошлись, пожилой ударил молодого, последний оказался на земле и еще получил несколько ударов ногой по лицу. Были ко всему прочему повреждены зубы, но Сечков оставался в сознании и встал на ноги.
Сечков позвонил на 112 и заперся у себя в машине, тогда как нападавший еще пытался контактировать с ним через стекло и светил внутрь салона фонарем. Обидчик покинул место происшествия, как только прибыла скорая помощь. Так описал те несколько минут сам Сечков в разговоре с корреспондентом "Северного побережья".
Сечков отметил, что все произошло очень быстро: в 19.47 сделана последняя фотография у поврежденного ветром забора, а уже в 19.50 был звонок на номер 112 о случившемся избиении.
Несмотря на синяки, отеки и прочие повреждения головы, Сечков уже в воскресенье вернулся к рабочим делам, так как последствия шторма не оставляли времени на больничный.
Обидчик выпущен на свободу
В Кохтла-Ярве очень скоро стало известно, что обидчиком вице-мэра оказался довольно известный, в том числе скандально известный, местный бизнесмен Олег Шилов. Он и в прошлом не сильно дружил с чиновниками и местными коммунальными службами.
У Шилова букет разных фирм, и именно его ТОО "Baltrariteet" владеет недвижимостью по улице Эхитаяте, 2 (в прошлом универмаг и мебельный магазин), где во время шторма забор оказался поврежденным из-за поваленного павильона автобусной остановки. Очевидно, что настроение бизнесмена было тем вечером так себе, мягко говоря...
Шилова полиция задержала тем же вечером, 7 октября, по подозрению в нанесении телесных повреждений другому человеку - и отправила его в арестный дом. Он был выпущен на свободу на следующий день.
Выступающий защитником Шилова адвокат Артур Пярноя отказался говорить с журналистом о деталях дела, объясняя этот отказ запретом на распространение информации во время следствия. "Могу сказать только то, что, по моему мнению, мой подзащитный невиновен, но решения будут принимать, естественно, полиция и суд", - заявил Пярноя.
Избиению мог предшествовать наезд на машине
Сам Олег Шилов пообещал "Северному побережью" прислать письменный исчерпывающий рассказ о событиях того ветреного вечера. В общем и кратко смысл версии Шилова таков, что вице-мэр Сечков на машине сперва сбил его или что-то в этом роде.
Шилов сказал, что его самочувствие сейчас уже становится лучше после задержания полицией, а задержание это, как можно сделать вывод со слов 59-летнего мужчины, было очень жестким и происходило прямо в отделении экстренной медицины на глазах у медиков. Туда в больницу Шилов пришел тоже с повреждениями.
- Там такое устроили (полиция), что как будто брали террориста, который в заложниках держит все ЕМО, - эмоционально отметил Шилов, обещая потом описать подробности.
Он подчеркнул, что не оказывал никакого сопротивления полицейским, но все равно получил от них телесные повреждения, количество которых "превышает все разумные пределы". "А потом сутки держали без воды в тюрьме", - добавил он.
Эрик Сечков, в свою очередь, говорит, что уже слышал от людей такую версию, будто бы его избиению предшествовало то, что он сам якобы переехал того мужчину. Сечков, конечно же, отрицает это, предлагая противной стороне доказать факт наезда с помощью медицинской справки или еще как-нибудь.
- Пускай следователь разбирается, но я никого не давил и никого не переезжал, - сказал Сечков "Северному побережью".