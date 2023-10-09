ВНИМАНИЕ! ⟩ Шоссе уже могут быть скользкими ночью и ранним утром

Поздним вечером температура дороги и воздуха иногда уже приближается к нулю градусов или опускается чуть ниже нуля, так что во многих местах Эстонии дороги становятся скользкими. Об этом потенциально опасном сезонном обстоятельстве напомнил Транспортный департамент.