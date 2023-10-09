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ВНИМАНИЕ! ⟩ Шоссе уже могут быть скользкими ночью и ранним утром

Северное побережье
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Осторожно, на дорогах черный лед
Осторожно, на дорогах черный лед Фото: Liis Treimann

Поздним вечером температура дороги и воздуха иногда уже приближается к нулю градусов или опускается чуть ниже нуля, так что во многих местах Эстонии дороги становятся скользкими. Об этом потенциально опасном сезонном обстоятельстве напомнил Транспортный департамент.

При понижении температуры ниже нуля существует риск образования на сыром дорожном покрытии инея или гололеда. Риск скольжения тогда сохраняется до утра.

Транспортный департамент настоятельно рекомендует водителям перед началом поездки проверять дорожные условия на инфопортале tarktee.ee.

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