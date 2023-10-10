Поездка вдвоем на одном самокате закончилась в больнице

В Йыхви две девушки на электросамокате столкнулись с автомобилем и одна из них пострадала.
Дорожно-транспопортное случилось в понедельник, 9 октября, в 15.43 в районе Йыхвиского концертного дома, о чем сообщила полиция. Две девушки 17 и 18 лет, ехавшие на одном электросамокате, рядом с пешеходным переходом столкнулись с двигавшимся автомобилем "Kia", которым управляла 35-летняя водительница.
Из-за полученных в результате этого происшествия повреждений одна девушка, бывшая на электросамокате пассажиром, была доставлена в больницу.