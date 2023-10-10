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Поездка вдвоем на одном самокате закончилась в больнице

Северное побережье
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Электросамокат. Иллюстративное фото.
Электросамокат. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

В Йыхви две девушки на электросамокате столкнулись с автомобилем и одна из них пострадала.

Дорожно-транспопортное случилось в понедельник, 9 октября, в 15.43 в районе Йыхвиского концертного дома, о чем сообщила полиция. Две девушки 17 и 18 лет, ехавшие на одном электросамокате, рядом с пешеходным переходом столкнулись с двигавшимся автомобилем "Kia", которым управляла 35-летняя водительница.

Из-за полученных в результате этого происшествия повреждений одна девушка, бывшая на электросамокате пассажиром, была доставлена в больницу.

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