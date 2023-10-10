Поездка вдвоем на одном самокате закончилась в больнице

Дорожно-транспопортное случилось в понедельник, 9 октября, в 15.43 в районе Йыхвиского концертного дома, о чем сообщила полиция. Две девушки 17 и 18 лет, ехавшие на одном электросамокате, рядом с пешеходным переходом столкнулись с двигавшимся автомобилем "Kia", которым управляла 35-летняя водительница.