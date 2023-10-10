В Нарве в общественных местах установили автоматические дефибрилляторы

В Нарве устанавливают автоматические дефибрилляторы (AED), произносящие при использовании голосовые инструкции, которые могут спасти жизнь в случае остановки сердца у ребенка или взрослого.
Департамент городского хозяйства в сентябре произвел закупку одиннадцати аппаратов для их установки в публичном пространстве на муниципальных площадях.
Дефибрилляторы AED устанавливают, как сообщили в Нарвской городской управе, в местах с наиболее высокой проходимостью. Например, в Нарвском центре социальной работы, в Нарвской спортивной школе "Энергия", в Спортивной школе "Паэмурру", в Доме культуры “Ругодив”, в Нарвском Доме народов, в Нарвской ратуше и ряде других зданий.
Поставщиками стали фирмы "Medivar" и "Hansa Medical". Общая стоимость закупки составила 12682 евро, считая с налогом с оборота.
Департамент городского хозяйства обращает внимание на то, что аппаратом необходимо пользоваться, если в этом есть необходимость. Он оснащен голосовыми инструкциями, может анализировать ритм сердца и подскажет, как действовать правильно. При остановке сердца AED сообщит, что необходимо нажать кнопку и дать разряд, после чего сердце человека, возможно, перезапустится. Если произошла ошибка, и сердце работает нормально, прибор откажется дать электрический разряд.
Внезапная сердечная смерть возникает без предшествующих жалоб и является одной из ведущих причин смерти в мире. Дефибриллятор поможет спасти жизнь. Использовать автоматический дефибриллятор может человек и без медицинского образования.