ПОЯСНЕНИЯ МИНФИНА ⟩ Размер автоналога будет зависеть от влияния машины на окружающую среду

При разработке концепции нового автоналога приоритетом были ограничение автомобилизации, повышение уровня экологичной мобильности и подталкивание людей к использованию более экологичных транспортных средств. Об этом заявили в Министерстве финансов, отмечая, что сейчас автомобильный парк Эстонии является в Европе почти самым загрязняющим окружающую среду выбросами CO2, и наш уровень автомобилизации имеет тенденцию роста.
Размер налога на механические транспортные средства будет зависеть от влияния транспортного средства на окружающую среду. "Логика тут простая: чем больше воздействие транспортного средства на окружающую среду, чем выше производимый им уровень загрязнения и чем оно тяжелее, тем выше будет и налог", - сказал министр финансов Март Вырклаэв. Он также пояснил, что в первую очередь это будет касаться регистрационного налога, а в случае годового налога рост будет более плавным. "Цель налога - побудить людей принимать более экологичные решения при покупке новых транспортных средств".
По словам Вырклаэва, по сравнению с более ранним намерением о разработке законопроекта одним из самых больших изменений является то, что регистрационный сбор придется платить только при первой регистрации транспортного средства в Эстонии. Таким образом, сделки по продаже внутри Эстонии из налога теперь исключаются.
- Косвенно это рычаг, с помощью которого можно повлиять на будущий автопарк Эстонии и сделать его более экологичным. Отменяя регистрационный сбор за сделки внутри Эстонии, мы надеемся мотивировать людей отказаться от своих старых и более загрязняющих окружающую среду транспортных средств. Все, кто захочет обменять его на чуть более новое и более экологичное, в будущем сможет это сделать без сопутствующих затрат на регистрационный сбор, - объясняет министр финансов. - При покупке новых автомобилей регистрационный сбор будет формироваться таким образом, что размер платы будет резко расти начиная с определенного показателя СО2 и массы.
Обновление автопарка - длительный процесс, и не каждый может сразу приобрести новое и более экологичное транспортное средство, и это было учтено в первую очередь при разработке концепции годового налога: в случае используемых частными лицами транспортных средств размер налога будет уменьшаться с возрастом транспортного средства. "Косвенно это также поможет учитывать платежеспособность людей, независимо от того, живет ли человек в деревне или в городе. В то же время здесь по-прежнему есть сильный экологический элемент, то есть владение экологичным более старым автомобилем доступнее, чем владение транспортным средством с высоким уровнем выбросов и большой массой. Поэтому это даст возможность выбирать более экологичный вариант и среди подержанных автомобилей, а также ездить на нем до, так сказать, конца полезного срока службы", - сказал министр.
Основой годового налога для транспортных средств и фургонов является базовая часть, к которой в случае легковых автомобилей начиная с определенных предельных значений будет добавляться компонент выбросов СО2 и массы.
В случае фургонов компонент массы добавляться не будет. А если показатель уровня выбросов отсутствует, то он будет рассчитываться по замещающей формуле, которая состоит из базовой части, компонента, основанного на рабочем объеме двигателя, компонента, основанного на мощности двигателя, и в случае более тяжелых транспортных средств также компонента массы. В замещающей формуле для фургонов компонент массы отсутствует.
Для электрических транспортных средств будет применяться только базовая часть, а в случае более тяжелых транспортных средств - компонент массы.
Только годовым налогом будут облагаться мотоциклы, квадроциклы ATV и UTV. Налоговые ставки будут дифференцированы согласно рабочему объему двигателя.
Регистрационный сбор будет рассчитываться на основании тех же принципов, но его будет взимать Департамент транспорта, и платить его нужно будет при первой регистрации механического транспортного средства в Дорожном регистре Эстонии.
Налог на механические транспортные средства начнет действовать с начала 2025 года. Годовой налог на транспортное средство нужно будет платить одной частью к 1 октября.
Налог за транспортные средства с приостановленной регистрацией начнет взиматься на год позже, то есть с 2026 года, чтобы было достаточно времени для удаления из регистра так называемых автохлама и фантомных транспортных средств. Необходимые для этого решения еще предложит Министерство климата.