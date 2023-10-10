ПОЯСНЕНИЯ МИНФИНА ⟩ Размер автоналога будет зависеть от влияния машины на окружающую среду

Обновление автопарка - длительный процесс, и не каждый может сразу приобрести новое и более экологичное транспортное средство, и это было учтено в первую очередь при разработке концепции годового налога: в случае используемых частными лицами транспортных средств размер налога будет уменьшаться с возрастом транспортного средства. "Косвенно это также поможет учитывать платежеспособность людей, независимо от того, живет ли человек в деревне или в городе. В то же время здесь по-прежнему есть сильный экологический элемент, то есть владение экологичным более старым автомобилем доступнее, чем владение транспортным средством с высоким уровнем выбросов и большой массой. Поэтому это даст возможность выбирать более экологичный вариант и среди подержанных автомобилей, а также ездить на нем до, так сказать, конца полезного срока службы", - сказал министр.