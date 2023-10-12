Лаури Лаатс: Если билет на автобус дорогой, езжайте на машине!

Партия реформ решила покончить с бесплатным общественным транспортом, а соцдемы и партия "Eesti 200" поспорить с этим не осмеливаются. Отменой бесплатного общественного транспорта наносят очередной удар по выживанию в сельских регионах, а также подают обществу четкий сигнал, что проблемы людей с маленькими доходами правительство не интересуют.
Внятного ответа на вопрос, почему все-таки надо разрушить систему бесплатного общественного транспорта, члены правительства дать общественности так и не смогли. Один говорит о плохой линейной сети, другой - о неисправных автобусах, третий - о том, что никто на автобусах не ездит. На введении цен на билеты государство надеется заработать дополнительно всего три-пять миллионов евро. Если учесть, что в год на общественный транспорт расходуется из государственного бюджета в общем около 130 миллионов евро, то речь идет о прибавке в размере двух-трех процентов от общего объема расходов.
Продолжим разговор о цифрах, ведь оппоненты бесплатного общественного транспорта склонны рассказывать, "что отправили бы на линии автобусы, если бы только пассажиры были". Однако пассажиры уже есть, и появились они именно после создания системы бесплатного проезда, в этом может убедиться каждый, заглянув в базу данных Департамента статистики.
В 2017 году автобусами уездных линий воспользовались 14,9 миллиона пассажиров, в 2018 году - 16,7 миллиона, в 2019 году - 23,8 миллиона. При этом важно помнить, что бесплатный автобусный проезд был введен с 1 июля 2018 года, что резко - почти на два миллиона - увеличило количество пассажиров на уездных линиях. При сравнении показателей 2017 и 2019 годов различие должен бы заметить каждый, ведь уездные линии получили дополнительно почти 9 миллионов (!) пассажиров.
Пандемия и связанные с ней ограничения, разумеется, нанесли удар также по автобусному движению, однако и тут показатели все-таки значительно превышали период платной системы: в 2020 году - 18,9 миллиона пассажиров, в 2021 году - 18 миллионов пассажиров. В прошлом же году произошел значительный рост, ведь уездными линиями воспользовались 22,2 миллиона пассажиров.
"Внятного ответа на вопрос, почему все-таки надо разрушить систему бесплатного общественного транспорта, члены правительства дать общественности так и не смогли".
Лаури Лаатс, член Рийгикогу, Центристская партия
Количество поездок выросло в первом квартале нынешнего года на 21 процент, то есть с 4,9 миллиона поездок за первые три месяца прошлого года до 5,9 миллиона поездок за тот же период нынешнего года. Во втором квартале 2022 года было совершено 5762240 поездок, а во втором квартале нынешнего - 5992486. Говорящие цифры, даже если учесть, что не все центры общественного транспорта перешли на предоставление права на бесплатный проезд.
Трудно поверить, что все эти дополнительные поездки совершались только для собственного удовольствия. Речь идет все-таки о поездках, которые совершались по делу, а у значительного количества людей возникла также реальная мотивация принять предложение о работе, поскольку на дорогу до работы им не приходилось больше тратиться. То есть интерес среди пассажиров есть. Так чем же объяснить такой враждебный настрой к общественному транспорту?
Истинная причина покушения на бесплатный транспорт и притеснения селян может крыться и вовсе в прагматичной политтехнологии, которой хотят обнулить сделанное Центристской партии. Успешность системы бесплатного транспорта в Таллинне давала, начиная с 2013 года, повод для разговоров как в Европе, так и в более отдаленных уголках света, что порядком омрачало также настроение наших политических оппонентов.
Бесплатный проезд на уездных линиях тоже оказался популярным среди пользователей услуги и, как и ожидалось, довольно четко ассоциировался как выполненное Центристской партией обещание, которое она выполнила в период руководства правительством. Однако некой политической силе может быть важнее разрушить историю успеха оппонента, нежели выполнить собственные обещания. Тем более что сделать это можно бесплатно, и не важно, что за счет благополучия сельских жителей. Не проанализировали также, какие затраты могут добавиться с разрушением системы бесплатного автобусного проезда: сколько добавится из-за этого безработных, сколько предприятий пострадают от нехватки рабочей силы и так далее. Вполне реально, что с отменой бесплатного автобусного проезда "ходьба" на работу для значительного количества людей может обернуться убытками.
Остается еще надежда, что делами станут громкие слова о том, что теперь будет достигнуто качество общественного транспорта. Однако все ведь знают, что такое надежда…