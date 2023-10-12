Лаури Лаатс: Если билет на автобус дорогой, езжайте на машине!

"Внятного ответа на вопрос, почему все-таки надо разрушить систему бесплатного общественного транспорта, члены правительства дать общественности так и не смогли". Лаури Лаатс, член Рийгикогу, Центристская партия

Количество поездок выросло в первом квартале нынешнего года на 21 процент, то есть с 4,9 миллиона поездок за первые три месяца прошлого года до 5,9 миллиона поездок за тот же период нынешнего года. Во втором квартале 2022 года было совершено 5762240 поездок, а во втором квартале нынешнего - 5992486. Говорящие цифры, даже если учесть, что не все центры общественного транспорта перешли на предоставление права на бесплатный проезд.

Трудно поверить, что все эти дополнительные поездки совершались только для собственного удовольствия. Речь идет все-таки о поездках, которые совершались по делу, а у значительного количества людей возникла также реальная мотивация принять предложение о работе, поскольку на дорогу до работы им не приходилось больше тратиться. То есть интерес среди пассажиров есть. Так чем же объяснить такой враждебный настрой к общественному транспорту?

Истинная причина покушения на бесплатный транспорт и притеснения селян может крыться и вовсе в прагматичной политтехнологии, которой хотят обнулить сделанное Центристской партии. Успешность системы бесплатного транспорта в Таллинне давала, начиная с 2013 года, повод для разговоров как в Европе, так и в более отдаленных уголках света, что порядком омрачало также настроение наших политических оппонентов.

Бесплатный проезд на уездных линиях тоже оказался популярным среди пользователей услуги и, как и ожидалось, довольно четко ассоциировался как выполненное Центристской партией обещание, которое она выполнила в период руководства правительством. Однако некой политической силе может быть важнее разрушить историю успеха оппонента, нежели выполнить собственные обещания. Тем более что сделать это можно бесплатно, и не важно, что за счет благополучия сельских жителей. Не проанализировали также, какие затраты могут добавиться с разрушением системы бесплатного автобусного проезда: сколько добавится из-за этого безработных, сколько предприятий пострадают от нехватки рабочей силы и так далее. Вполне реально, что с отменой бесплатного автобусного проезда "ходьба" на работу для значительного количества людей может обернуться убытками.