ОДИН ВОПРОС ⟩ Как правительство выполняет свое обещание увеличить поддержку на реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа?

- К реализации этого пункта уже приступили. Мера, предусматривающая реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, получила 10 миллионов евро. За поддержкой могут обращаться квартирные товарищества, единицы самоуправления, если многоквартирный дом находится в их полной собственности. Поддержка предоставляется на реновацию несущей конструкции и внешнего фасада здания, строительство системы водоснабжения и канализации, установку системы сбора ливневых стоков, ремонт балконов, строительство инфраструктуры зарядки электромобилей и реконструкцию электросистемы здания.