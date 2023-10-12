В коалиционном соглашении нынешнее правительство пообещало снизить ставку собственного участия поддержки на реновацию жилья за пределами Тарту и Таллинна до 30 процентов.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как правительство выполняет свое обещание увеличить поддержку на реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа?
Министр климата КРИСТЕН МИХАЛ:
- К реализации этого пункта уже приступили. Мера, предусматривающая реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, получила 10 миллионов евро. За поддержкой могут обращаться квартирные товарищества, единицы самоуправления, если многоквартирный дом находится в их полной собственности. Поддержка предоставляется на реновацию несущей конструкции и внешнего фасада здания, строительство системы водоснабжения и канализации, установку системы сбора ливневых стоков, ремонт балконов, строительство инфраструктуры зарядки электромобилей и реконструкцию электросистемы здания.
Распределение организует "KredEx". По сравнению с предыдущими аналогичными субсидиями ставка возмещения при частичной реконструкции многоквартирного дома увеличится с 30 до 40 процентов. У "KredEx" есть консультант, специализирующийся на Ида-Вирумаа, который целенаправленно знакомит квартирные товарищества с различными мерами.