Председатель Госсуда: для Ида-Вирумаа сверхтрудно найти народных судей

Выступавший вчера перед Рийгикогу председатель Госсуда Виллу Кыве внес предложение упразднить должности народных судей в уголовных судах первой инстанции, так как заполнить их очень сложно.
Член Рийгикогу Андрес Метсоя отметил, что народных судей выдвигают самоуправления и с их поиском часто возникают большие проблемы. "В Харьюмаа с этим немного проще, а в Ида-Вирумаа значительно сложнее - уже исходя из языковых требований. Но фактом является и то, что жизнь народных судей тоже постоянно меняется. Они меняют место жительства и так далее", - сказал он и спросил, почему, по мнению председателя Госсуда, предложение об упразднении должности народных судей - хорошее?
- Нет, это не хорошее предложение. На самом деле я всей душой поддерживаю наличие народных судей, но просто практические проблемы с их поиском и производством приводят к тому, что мы не в состоянии обеспечить нормальную работу суда.
По словам Виллу Кыве, бывают процессы с участием народных судей, когда ведутся крупные уголовные производства, которые могут длиться три года, и без отрыва от другой работы заниматься ими практически невозможно, тем более что получаемая за это плата маленькая. "В Вирумаа проблема особенно велика, и там мы просто физически не можем найти народных судей", - заметил он.
По словам Кыве, по нынешнему закону никто не может также осуществлять надзор за деятельностью народного судьи.
- Например, мне поступила такая жалоба, что народный судья спит во время заседания. Я начал изучать закон, однако у меня нет какой-либо власти. Над народным судьей никто не имеет никакой дисциплинарной власти, он может вести себя как угодно. Единственный, кто его контролирует, так это судья по тому же производству, - отметил Кыве.