Профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате в следующем году

Представители Эстонского центрального союза профсоюзов и Эстонского центрального союза работодателей договорились, что в 2024 году минимальная зарплата составит 820 евро в месяц. Таким образом, как отмечает в своей публикации новостной портал Rus.Postimees, рост составит 95 евро.