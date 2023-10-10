Профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате в следующем году

Представители Эстонского центрального союза профсоюзов и Эстонского центрального союза работодателей договорились, что в 2024 году минимальная зарплата составит 820 евро в месяц. Таким образом, как отмечает в своей публикации новостной портал Rus.Postimees, рост составит 95 евро.
Это крупнейший годовой рост минимальной зарплаты за последние десятилетия, подчеркивает Rus.Postimees.
В соответствии с соглашением минимальная зарплата поднимется на 13 процентов и составит 42 процента средней зарплаты, которую Банк Эстонии прогнозирует на 2024 год.
Стороны рынка труда намерены к 2027 году достичь минимальной зарплаты в размере половины средней зарплаты.