Ср, 11.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Профсоюзы и работодатели договорились о минимальной зарплате в следующем году

Северное побережье
Facebook
Comments
Зарплата наличными. Иллюстративное фото.
Зарплата наличными. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Представители Эстонского центрального союза профсоюзов и Эстонского центрального союза работодателей договорились, что в 2024 году минимальная зарплата составит 820 евро в месяц. Таким образом, как отмечает в своей публикации новостной портал Rus.Postimees, рост составит 95 евро.

Это крупнейший годовой рост минимальной зарплаты за последние десятилетия, подчеркивает Rus.Postimees.

В соответствии с соглашением минимальная зарплата поднимется на 13 процентов и составит 42 процента средней зарплаты, которую Банк Эстонии прогнозирует на 2024 год.

Стороны рынка труда намерены к 2027 году достичь минимальной зарплаты в размере половины средней зарплаты.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Эстония
Наверх