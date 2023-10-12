В субботу в Кохтла-Ярве распахнутся ремесленные мастерские

XIII открытые ремесленные мастерские - это мероприятие в сфере ремесла и рукоделия, на волне которой в субботний день находится вся Эстония. Кохтла-Ярве присоединился к этой акции впервые. Каждый может оценить уникальные ремесла и почувствовать радость совместной работы.

Известные мастера рукоделия представят разные техники, познакомят с традиционными и новыми материалами, а также возможностями вторичного использования. Например, преподаватель Кохтла-Ярвеского Дома творчества Инна Толса покажет, как связать корзину из лент, нарезанных из трикотажа, а ее коллега Светлана Серова научит создавать кукол из бумаги, руководитель студии Юрате Кастрицкая готовит мастер-класс по сухому валянию из шерсти. А также можно попробовать многое другое, что приготовили творческие учителя школ, мастерицы из клуба "Ахтме" и других городских учреждений.

Уникальные изделия ручной работы из разных материалов представят известные в Ида-Вирумаа мастера рукоделия Ольга Пименова, Эдита Климашевская, Тийа Савицкая, Алиса Анисимова и Елена Осипенко.