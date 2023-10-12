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В Кохтла-Ярве хотят возродить молодежный парламент

Ирина Кивисельг
, журналист
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Марио Польшин, Артур Чужас, Биргит Паумере, Лолита Липу и Анна Мишакова - команда единомышленников, которые хотят и готовы постараться, чтобы молодому поколению горожан жить в Кохтла-Ярве было интереснее.
Марио Польшин, Артур Чужас, Биргит Паумере, Лолита Липу и Анна Мишакова - команда единомышленников, которые хотят и готовы постараться, чтобы молодому поколению горожан жить в Кохтла-Ярве было интереснее. Фото: Erakogu

Инициативная группа собирает команду из активных, умных и мечтательных молодых людей в возрасте от 13 до 26 лет. Заявления от кандидатов ждут до 18 октября, и если наберется минимум 14 человек, то выборы состоятся.

- Много лет назад я сама работала в такой общественной организации и помню, как это было здорово, - поделилась директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер. - Поэтому убеждена, что молодежь сама должна заниматься своими заботами, рассказывать о желаниях и проблемах и стараться что-то делать своими силами. Работа в совете также отличная подготовка для будущей взрослой жизни, и не обязательно для мечтающих стать политиками. Поэтому желание возродить молодежный совет в городе возникло давно, но такие вещи не делаются в приказном порядке. Мы пробовали запустить идею два года назад, но тогда не нашлось костяка, а сейчас лидеры есть - надеюсь, у них получится.

Алиса рада, что инициатива активнее участвовать в жизни города родилась у самих молодых людей - образовалась инициативная группа из пяти-шести увлеченных юношей и девушек, которые уже побывали в подобных молодежных организациях соседних городов, провели встречи в школах и гимназиях, призвав сверстников присоединиться к команде. Провели тематическую конференцию, где обсудили мнения о том, какие задачи мог бы решать молодежный совет, как влиять на жизнь города. Разработали устав.

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