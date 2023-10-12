В Кохтла-Ярве хотят возродить молодежный парламент

- Много лет назад я сама работала в такой общественной организации и помню, как это было здорово, - поделилась директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер. - Поэтому убеждена, что молодежь сама должна заниматься своими заботами, рассказывать о желаниях и проблемах и стараться что-то делать своими силами. Работа в совете также отличная подготовка для будущей взрослой жизни, и не обязательно для мечтающих стать политиками. Поэтому желание возродить молодежный совет в городе возникло давно, но такие вещи не делаются в приказном порядке. Мы пробовали запустить идею два года назад, но тогда не нашлось костяка, а сейчас лидеры есть - надеюсь, у них получится.