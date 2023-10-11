СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве на улице ограбили мужчину

11 октября в полицию сообщили, что на улице Тууслари в Кохтла-Ярве напали на 52-летнего мужчину и отобрали у него личные вещи.
Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
В Ахтме пьяный мужчина напал на женщину
10 октября в полицию сообщили, что на бульваре Тооме в Ахтме находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина напал на женщину. Более точные обстоятельства случившегося определит полиция в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.