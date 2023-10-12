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В Кохтла-Ярве формирование властных союзов оказалось долгой чередой неудач

Эрик Гамзеев
, журналист
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В октябре 2021 года Мария Меркулова ("Progress"), Янек Пахка ("Restart Kohtla-Järve"), Эдуард Одинец (СДПЭ) и Виталий Бородин (Партия реформ) заключили в Кохтла-Ярве коалиционное соглашение, из которого "Progress" вышел уже через пару дней.
В октябре 2021 года Мария Меркулова ("Progress"), Янек Пахка ("Restart Kohtla-Järve"), Эдуард Одинец (СДПЭ) и Виталий Бородин (Партия реформ) заключили в Кохтла-Ярве коалиционное соглашение, из которого "Progress" вышел уже через пару дней. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Менее чем за два года лидер соцдемов Эдуард Одинец подписал в Кохтла-Ярве уже два коалиционных соглашения, срок действия которых оказался коротким, как и продолжительность жизни нескольких неофициальных союзов, которые даже не успели изложить в письменном виде, о чем же они договорились.

Первая попытка была предпринята сразу после местных выборов в октябре 2021 года, когда впервые за долгое время Центристская партия не добилась большинства в городском собрании - для этого ей не хватило одного места. Социал-демократы, Партия реформ и избирательные союзы "Restart Kohtla-Järve" и "Progess", имевшие в горсобрании на четверых 13 мест, то есть на одно больше, чем Центристская партия, заключили властный союз. Однако уже через несколько дней "Progress" сообщил, что выходит из соглашения. После этого, когда большинство голосов было потеряно, из соглашения вышла также Партия реформ.

Хотя письменное соглашение заключено не было, коалицию по существу образовали Центристская партия, Партия реформ и "Progress". Председателем горсобрания стал Тийт Лиллеметс, а мэром - Тоомас Наэль.

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