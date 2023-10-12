В Кохтла-Ярве формирование властных союзов оказалось долгой чередой неудач

Первая попытка была предпринята сразу после местных выборов в октябре 2021 года, когда впервые за долгое время Центристская партия не добилась большинства в городском собрании - для этого ей не хватило одного места. Социал-демократы, Партия реформ и избирательные союзы "Restart Kohtla-Järve" и "Progess", имевшие в горсобрании на четверых 13 мест, то есть на одно больше, чем Центристская партия, заключили властный союз. Однако уже через несколько дней "Progress" сообщил, что выходит из соглашения. После этого, когда большинство голосов было потеряно, из соглашения вышла также Партия реформ.