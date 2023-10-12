ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Решение Госсуда увеличит безработицу в Ида-Вирумаа

Согласно решению, город Нарва-Йыэсуу должен заново оформить разрешение на строительство завода и исправить ошибки в оценке воздействия на окружающую среду, которые касаются орнитологической территории Пухату, чувствительности климата и фенольной воды.

Трудно оценить, насколько выполнение этих бюрократических процедур улучшит жизнь птиц Пухату, но с социально-экономической точки зрения это ощутимый удар по Ида-Вирумаа.

Судя по существующей практике, процесс оформления разрешений на строительство и оценки воздействия таких заводов на окружающую среду требует много времени. Это означает, что и строительство завода, и его запуск будут отложены по сравнению с планом. На данный момент никто не может точно сказать, будет ли это год, два или даже больше.

А это, в свою очередь, означает, что в это время заводу по производству масел не нужны будут работники и не будет необходимости добывать сланец для завода, около двух миллионов тонн сланца в год. Прежние планы предусматривали, что использование сланца на электростанциях будет сокращаться, но эта потеря частично будет компенсирована использованием сланца на новом заводе масел, который должен был начать производство масла в следующем году. Во многом из-за этого на шахтах сохраняют и большое количество работников.